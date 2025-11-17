Как изменилась покупательная способность украинцев за годы большой войны: объяснение экспертов

Зарплаты растут, но денег больше не становится. Украинцы получают в гривнах больше, чем до полномасштабной войны, однако инфляция, удорожание товаров и изменение структуры доходов не дают оснований говорить о реальном росте благосостояния.

О том, как изменились реальные доходы украинцев за время войны и с какими финансовыми вызовами они сталкиваются, Delo.ua поговорило с экспертами.

Война изменила не только доходы, но и финансовые ориентиры украинцев

Зарплаты в реальном или долларовом измерении действительно выросли по сравнению с довоенным периодом отмечает Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital. Он добавляет, что это не обязательно означает, что покупательная способность украинцев улучшилась.

"Зарплаты — лишь часть общих доходов населения. У нас есть значительная доля пенсионеров и предпринимателей, которые не живут на зарплату. Кроме того, статистика может быть несколько искажена из-за того, что многие сейчас вовлечены в сектор обороны. Эти выплаты часто превышают средние показатели по стране", — объясняет Паращий.

Александр Паращий подчеркивает, что, по данным соцопросов, граждане не испытывают существенных изменений материального положения. По его словам, доля тех, кто едва сводит концы с концами, и тех, кто может позволить себе больше, осталась примерно на довоенном уровне.

"Украинцы не стали существенно богаче, но и не обеднели массово. Если учитывать инфляцию, реальные зарплаты все равно растут, но это не дает полной картины. Пенсии, например, не индексируются на уровень инфляции, и это создает проблему для значительной части населения, которая зависит от социальных выплат", — говорит он.

Эксперт утверждает, что доходы работающих и получающих зарплату в целом не ухудшились. В то же время граждане, у которых были проблемы с деньгами до войны, сейчас вряд ли находятся в лучшем финансовом положении. Так что, добавляет он, покупательная способность в среднем осталась примерно на довоенном уровне — с поправкой на военный контекст.

"До войны люди могли быть недовольны своими доходами, потому что не могли позволить себе отдых или дорогие покупки. Сейчас приоритеты изменились, и многие вещи, которые раньше казались необходимыми, потеряли актуальность. Это тоже влияет на восприятие собственного благосостояния", — отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

Кроме того, фактор миграции и мобилизации заставляет бизнес повышать зарплаты, чтобы удержать работников. Но это, по мнению Паращия, может еще усугубить положение малого и среднего бизнеса, ведь сокращает их прибыль.

Зарплаты растут, но покупательная способность нет

Менее оптимистическую картину уровня жизни рядового украинца изображает финансовый аналитик Андрей Шевчишин . По его оценкам, с декабря 2021 по сентябрь 2025 года цены на продукты в Украине выросли на 87%, а на услуги, горючее и коммуналку — на 53%. В то же время, средняя зарплата увеличилась на 74%, до 26 623 грн, поэтому рост доходов не покрывает темпы инфляции, особенно в сегменте продовольствия.

"В долларовом эквиваленте средняя зарплата снизилась с $641 в 2021 году до $585 в 2025-м. То есть имеем снижение примерно на 8,7%. Это произошло, несмотря на усилия Нацбанка удержать стабильность курса гривны в условиях войны и поддержать привлекательность гривневых активов", — объясняет Шев.

Андрей Шевчишин говорит, что значительную часть средней официальной зарплаты формируют выплаты военным и госслужащим. По его словам, повышение их доходов существенно повлияло на средний показатель по стране, что логично в условиях войны, ведь риски и нагрузки на военных — огромны.

"В начале войны мы имели кризис предложения: многие предприятия закрылись, переехали или были разрушены, исчезли производственные цепи. Затем пришел энергетический кризис, который повысил расходы бизнеса, что заставило поднимать цены. Добавились неурожаи, повышение акцизов и тарифов - все это создало дополнительное инфляционное давление", — напоминает финансовый аналитик.

Шевчишин также обращает внимание, что в бюджете на 2026 год планируется повышение зарплат педагогам. По его словам, это может частично улучшить ситуацию, ведь сейчас у них одна из самых низких зарплат в стране.

