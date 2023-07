Команда смельчаков: Гуля Поготова, маркетинг-директор Delta Medical, о благополучии персонала и новой парадигме интеграции и инклюзии

Фармацевтической компании Delta Medical удалось быстро возобновить деятельность весной 2022 года на всей свободной территории Украины, и с тех пор ее украинский бизнес растет существенно быстрее, чем в целом.

Сохранение коллектива

Результаты исследований фармацевтического рынка от независимых компаний свидетельствуют, что объемы аптечных продаж вашей компании в Украине и доля вашей компании на этом рынке в течение 2022-2023 годов в некоторой степени возрастают. Какова роль собственно человеческого капитала компании в этих достижениях?

Мы активно работаем, и это приносит отличные результаты. Рыночная доля Delta Medical ежемесячно увеличивается. Роль персонала в этом решающая. Именно люди разрабатывают, регистрируют, проматывают и доставляют продукцию. Наш успех – это результат командных усилий, а также креативных идей, глубоких знаний, уникальных умений и кропотливого ежедневного труда каждого члена команды.

Наша сила состоит в том, что мы не подбираем людей на позиции, а создаем позиции под людей. Основная задача HR – подобрать роль, в которой человек будет успешным. В нашей компании люди могут проявлять инициативу, реализовывать широкие полномочия и изменять ситуацию к лучшему. Именно поэтому каждый член команды проявляет добросовестность и ответственное отношение к своим результатам и в целом к достижениям компании.

Delta Medical – фармацевтическая компания. Основана в конце прошлого столетия. Представлен на территории бывшего СНГ. В компании работают более 860 сотрудников, из которых 550 в Украине.

В какой степени на медицинскую область повлияла масштабная трудовая миграция в Украине и мобилизация во время войны? И как это коснулось вашей компании?

Масштабная трудовая миграция и мобилизация во время войны оказывают значительное влияние на все отрасли экономики Украины, в том числе и на медицинскую и фармацевтическую.

Отъезд большого количества людей за границу, вступление части сотрудников в ТРО, а также призыв в ряды ВСУ – все это привело к дефициту кадров в компании и в целом по отрасли.

Как ваша компания решает проблему дефицита кадров?

Delta Medical расширила круг поиска кандидатов, усовершенствовала обучение. Мы понимаем, что «готовых» специалистов найти сложно, так что отбираем людей с необходимым образованием и потенциалом для развития и обучаем их. Мы усилили программы обучения и адаптации. Кроме того, создали лучшие условия для профессионалов, как бытовые и финансовые, так и для профессиональной реализации. Компания достойно конкурирует на рынке высокопрофессиональных специалистов и менеджмента в Украине.

Как восстанавливали полноценную деятельность компании? Что предлагали сотрудникам?

Сначала работало немного сотрудников, но впоследствии их количество увеличивалось. 1 апреля 2022 к работе в Украине вернулось уже 140 работников, в мае - 320, а на конец года - 550.

Люди, жившие и работавшие на временно оккупированных территориях, по желанию получали работу в других регионах или уезжали за границу. Все желающие работать были обеспечены работой. Мы создавали рабочие места даже тогда, когда не было необходимости бизнеса. Важно было сохранить работников.

Забота о персонале

Какие программы по сохранению ментального здоровья действуют в вашей компании?

Наши программы включают в себя:

физическую активность в течение часа каждый день: аэробику, танцы, йогу и т.п.;

«смаколики для храбрецов», празднование и другие активности в офисе;

психологические консультации, общее медицинское освидетельствование, медицинское страхование сотрудников и членов их семей.

Что такое активность «для смельчаков»?

Если не можешь изменить ситуацию – изменения отношения к ней. Война истощает и подавляет, так что мы должны поддерживать психологическое состояние сотрудников и создавать положительную атмосферу. В октябре прошлого года мы ввели «кофе для храбрецов» — это вкусности и общение каждое утро после ночных обстрелов. Конечно, это не отменяет бессонные ночи и опасные дни, однако настраивает на позитив, позволяет делиться эмоциями, переживать все вместе и чувствовать поддержку и заботу. Мы постоянно находим поводы для празднования и шуток, иначе жить и работать во время войны невозможно.

Что празднуете вместе в сложное время?

Мы всегда устраивали праздники для сотрудников, а с началом войны решили, что нужно делать это чаще, потому что людям нужно поддерживать в норме психологическое состояние, чтобы пережить все ужасы войны. Кроме государственных праздников отмечаем общие и личные события: рождение детей, возвращение территорий, возобновление работы, достижение плановых показателей, признание Delta Medical как компании-работодателя. То есть все, что дает надежду на победу и лучшее будущее.

Первым празднованием во время войны стало 1 апреля. Это был день, когда к работе стало 140 работников, и мы радовались, что живы и есть возможность работать и общаться. Затем отмечали другие государственные и корпоративные праздники. К празднованию привлекаем всех – сотрудников офиса и склада, региональные команды.

Также для сотрудников устраиваем разные конкурсы, в которых можно выигрывать призы и получать признание.

Что входит в список мер по обеспечению персонала?

Понимая, что как фармацевтическая компания должны обеспечивать украинцев лекарствами и изделиями медицинского назначения, мы ответственно отнеслись к безопасности работников. Еще в марте 2022 года у нас было обустроено 4 бомбоубежища. Также регулярно проводим обучение по оказанию первой медицинской помощи, технике безопасности, обращению в случае атаки (в т.ч. химической). У нас четко определены меры и алгоритмы работы всех служб при чрезвычайной ситуации.

Удалось ли вашей компании сохранить зарплаты своим работникам во время войны?

24 февраля 2022 года мы выплатили заработную плату вперед. Все время, несмотря на войну, мы платим оклады и бонусы в полном размере и стараемся сохранять лидерство в этом тренде. У компании существует правило: дважды в год анализировать рынок заработных плат и повышать оклады. Война не отменила это правило. Мы сохранили также компенсационные выплаты, медицинское страхование за счет компании и служебные автомобили.

Мы создавали рабочие места даже тогда, когда не было необходимости бизнеса. Важно было сохранить работников Гуля Поготова Маркетинг-директор компании Delta Medical

Что компания может предложить работникам, которые могут выехать из Украины? И каким образом можно вернуть тех работников, которые уже уехали?

Мы боремся за оставшихся людей и даем повод вернуться тем, кто уехал. Комфортные условия работы, конкурентная, прозрачная и своевременная оплата труда, компенсации и гарантии на уровне вознаграждений от работодателей. Кроме того, работа в Delta Medical – это работа на дому, для родной страны, это сохранение здоровья нашей нации, это работа для будущего наших детей. Во время войны делать это очень непросто, но мы создаем надлежащие условия для этого, в том числе психологический комфорт и смыслы для каждого сотрудника.

Как у компании автоматизированная HR-функция?

В настоящее время процессы адаптации и обучения систематизированы и осуществляются с использованием различных программ. В прошлом году было принято решение о внедрении единой системы на базе Microsoft Dynamics для всех HR процессов (в т.ч. рекрутинг, обучение, геймификация, аналитика и HR CRM). В компании очень много функций автоматизировано – маркетинг, финансы, продажи, склад – и мы продолжаем внедрять инновации и автоматизировать процессы.

Какой эффект от автоматизации оказываете непосредственно в сфере HR?

Автоматизация в HR помогает сохранить непрерывность и регулярность обучения, производить сбор и обработку больших массивов данных, проводить работу с кадровым резервом. Автоматизация позволяет объективно оценить достижения каждого и четко и качественно отслеживать динамику развития и роста. Также благодаря геймификации мы привлекаем сотрудников к общим проектам и улучшаем коммуникации. Благодаря автоматизации рутинных процессов мы получаем дополнительное время и ресурсы для внедрения новых проектов.

Помощь ВСУ

Как компания работала в первые месяцы войны? Когда стали отгружать продукцию защитникам?

Первая отгрузка произошла 1 марта 2022 года, на 6-й день после начала войны. Это был груз для Министерства обороны — инновационные кровоостанавливающие пластыри. Мы отдали бесплатно все, что имели на складе – 8240 упаковок на сумму более 18,5 млн. грн. Так же мы отдавали продукцию волонтерам, больницам и всем, кто в этом нуждался и обращался к нам. В первые недели возили препараты в больницы, ТРО, раздавали на блокпостах. Объемы суточных поставок достигали 4-5 машин, были привлечены автомобили сотрудников и волонтеров. Так начинался новый этап нашей деятельности.

Как компания сейчас помогает ВСУ?

Мы это делаем с самого начала вторжения и по сей день. Каждый день мы помогаем бойцам, среди которых и сотрудники компании, пострадавшие от боевых действий. Сначала мы помогали снабжению лекарствами и кровоостанавливающими средствами. В июне 2022 года создали фонд «Племена Трезуба». За период с марта 2022 года по июнь 2023-го нами предоставлено пособия на сумму около 140 млн грн. Это и лекарственные средства для общественных организаций и учреждений здравоохранения, и помощь территориальным общинам и финансовым средствам и автомобилям, и зимняя одежда, и медицинская аппаратура и т.д. Основным донором фонда является компания Delta Medical. Мы приглашаем к участию всех небезразличных.

Как устроено корпоративное донорство?

Каждый из нас хочет помочь пострадавшим. Один из способов – пополнить запасы банка крови. Мы приглашаем представителей банка крови в офис, обустраиваем помещение и вознаграждаем работников, желающих приобщиться к помощи пострадавшим и армии. 79 коллег-доноров уже сдали 36 литров крови, спасших жизнь 230 людям.

Визия и инклюзия

Как изменились корпоративные ценности компании?

Ценности и видение не изменились, наш девиз Good to best очень актуален. Каждый день мы делаем что-то лучшее, большее и профессиональнее, чем вчера. В этом наша сила и упругость. Delta Medical всегда была мобильной и быстро вводила изменения. Компания не боится перемен, они часть жизни. В военное время мы все стали Выдающимися людьми Выдающегося государства. Потому актуально адаптировать наш слоган на Goot to Great.

Какие задачи в сфере руководства персоналом станут актуальными для вашей компании в будущем после окончания войны?

Задачи такие же, как и у всей страны – преодоление последствий войны и восстановление. Delta Medical должна обеспечить население качественными продуктами для сохранения и восстановления здоровья, предоставить качественный сервис при обеспечении медицинскими препаратами через аптеки и интернет-магазин. В частности, необходимо максимально обеспечить медицинскими продуктами населения в рамках программ государственных закупок. Для этого менеджмент компании должен сохранить и привлечь лучших специалистов, в том числе ветеранов, и создать для них лучшие условия труда. Для этого мы разрабатываем программы интеграции и создаем инклюзивную среду уже сейчас. Есть контакты с Фондом ветеранов и военными учебными заведениями, которые в ближайшем будущем станут источником нашего пополнения.

Какова политика вашей компании по трудоустройству пострадавших от войны гражданских? Есть ли в вашей практике такие случаи и готовит ли компания соответствующие основательные программы?

Мы считаем трудоустройство и интеграцию ВПЛ очень важной задачей. У нас еще с прошлого года работают переселенцы из Николаева, Харькова, Краматорска и других городов. Мы создавали рабочие места как для сотрудников компании, переместившихся в другие регионы, так и новых людей. Всего в 2022 году компания трудоустроила 90 человек.

Более двух третей организаций в мире, по результатам последнего исследования Всемирного экономического форума, уже имеют комплексные программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) с фиксацией политики компаний по многим специфическим категориям потенциальных талантов. Не пора ли в условиях войны и дефицита кадров более системно подойти к решению этой проблемы и в Украине?

Мы уже работаем над программой, некоторые шаги разрабатываем по сотрудничеству с ветеранскими организациями. Теперь есть коллеги, которые вернулись с фронта, и в том числе с их помощью адаптируем и совершенствуем политику компании и внедряем мероприятия для разных категорий талантов. На самом деле это огромная задача, и она должна стать приоритетной на государственном уровне, потому что здесь нужны системные решения, учитывая сложность проблемы, ее масштаб и необходимость всестороннего сопровождения в т.ч. и на законодательном уровне.