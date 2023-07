Команда сміливців: Гуля Поготова, маркетинг-директор Delta Medical, про благополуччя персоналу та нову парадигму інтеграції та інклюзії

Фармацевтичній компанії Delta Medical вдалося швидко відновити діяльність навесні 2022 року на всій вільній території України, і відтоді її український бізнес зростає суттєво швидше за галузь загалом.

Збереження колективу

Результати досліджень фармацевтичного ринку від незалежних компаній свідчать, що обсяги аптечних продажів вашої компанії в Україні та частка вашої компанії на цьому ринку протягом 2022-2023 років певною мірою зростають. Яка роль власне людського капіталу компанії у цих здобутках?

Ми активно працюємо, і це приносить прекрасні результати. Ринкова частка Delta Medical кожного місяця збільшується. Роль персоналу в цьому вирішальна. Саме люди розробляють, реєструють, промотують і доставляють продукцію. Наш успіх – це результат командних зусиль, а також креативних ідей, глибоких знань, унікальних умінь і кропіткої щоденної праці кожного члена команди.

Наша сила в тому, що ми не підбираємо людей на позиції, а створюємо позиції під людей. Основне завдання HR – підібрати роль, в якій людина буде успішною. В нашій компанії люди мають змогу проявляти ініціативу, реалізовувати широкі повноваження і змінювати ситуацію на краще. Саме тому кожен член команди проявляє сумлінність і відповідальне ставлення до власних результатів та загалом до досягнень компанії.

Delta Medical – фармацевтична компанія. Заснована наприкінці минулого століття. Представлена на території колишнього СНД. В компанії працює понад 860 співробітників, з яких 550 в Україні.

В якій мірі на медичну галузь вплинула масштабна трудова міграція в Україні та мобілізація під час війни? І як це торкнулося вашої компанії?

Масштабна трудова міграція та мобілізація під час війни мають значний вплив на всі галузі економіки України, в тому числі й на медичну та фармацевтичну.

Від'їзд великої кількості людей за кордон, вступ частини співробітників до ТРО, а також призов до лав ЗСУ - все це призвело до дефіциту кадрів в компанії та загалом у галузі.

Як ваша компанія розв'язує проблему дефіциту кадрів?

Delta Medical розширила коло пошуку кандидатів, вдосконалила навчання. Ми розуміємо, що «готових» фахівців знайти складно, тож відбираємо людей з необхідною освітою і потенціалом для розвитку та навчаємо їх. Ми посилили програми навчання та адаптації. Окрім цього створили найкращі умови для професіоналів, як побутові і фінансові, так і для професійної реалізації. Компанія гідно конкурує на ринку високопрофесійних фахівців і менеджменту в Україні.

Як відновлювали повноцінну діяльність компанії? Що пропонували співробітникам?

Спочатку працювало небагато співробітників, але згодом їх кількість збільшувалася. 1 квітня 2022 року до роботи в Україні повернулось вже 140 працівників, у травні – 320, а на кінець року — 550.

Люди, що жили й працювали на тимчасово окупованих територіях, за бажанням отримували роботу в інших регіонах або виїжджали за кордон. Всі, хто хотів працювати, були забезпечені роботою. Ми створювали робочі місця навіть тоді, коли не було бізнесової необхідності. Важливо було зберегти працівників.

Турбота про персонал

Які програми зі збереження ментального здоров’я наразі діють у вашій компанії?

Наші програми включають:

фізичну активність протягом години щодня: аеробіку, танці, йогу тощо;

«смаколики для сміливців», святкування та інші активності в офісі;

психологічні консультації, загальний медичний огляд, медичне страхування співробітників та членів їх сімей.

Що таке активності «для сміливців»?

Якщо не можеш змінити ситуацію — зміни ставлення до неї. Війна виснажує і пригнічує, отже ми маємо підтримувати психологічний стан співробітників і створювати позитивну атмосферу. В жовтні минулого року ми запровадили «каву для сміливців» — це смаколики й спілкування кожного ранку після нічних обстрілів. Звісно, це не скасовує безсонні ночі й небезпечні дні, проте налаштовує на позитив, дає змогу ділитися емоціями, переживати все разом і відчувати підтримку й піклування. Ми постійно знаходимо приводи для святкування та жартів, бо інакше жити й працювати під час війни неможливо.

Що святкуєте разом у складний час?

Ми завжди влаштовували свята для співробітників, а з початком війни вирішили, що треба робити це частіше, бо людям потрібно підтримувати у нормі психологічний стан, щоб пережити всі жахіття війни. Окрім державних свят відзначаємо спільні та особисті події: народження дітей, повернення територій, відновлення роботи, досягнення планових показників, визнання Delta Medical як компанії-роботодавця. Тобто все, що дає надію на перемогу і краще майбутнє.

Першим святкуванням під час війни стало 1 квітня. Це був день, коли до роботи стало 140 працівників, і ми раділи, що живі й маємо змогу працювати та спілкуватись. Потім відзначали інші державні та корпоративні свята. До святкувань залучаємо всіх – працівників офісу і складу, регіональні команди.

Також для співробітників влаштовуємо різноманітні конкурси, в яких можна вигравати призи і отримувати визнання.

Що входить у перелік заходів з убезпечення персоналу?

Розуміючи, що як фармацевтична компанія маємо забезпечувати українців ліками й виробами медичного призначення, ми відповідально поставились до убезпечення працівників. Ще в березні 2022 року у нас було облаштовано 4 бомбосховища. Також регулярно проводимо навчання з надання першої медичної допомоги, техніки безпеки, поводження в разі атаки (в т.ч. хімічної). У нас чітко визначені заходи й алгоритми роботи всіх служб у разі надзвичайної ситуації.

Чи вдалося вашій компанії зберегти зарплати своїм працівникам під час війни?

24 лютого 2022 року ми виплатили заробітну платню наперед. Весь час, попри війну, ми платимо оклади й бонуси в повному розмірі й намагаємось зберігати лідерство в цьому тренді. В компанії існує правило: двічі на рік аналізувати ринок заробітних плат і підвищувати оклади. Війна не скасувала це правило. Ми зберегли також компенсаційні виплати, медичне страхування коштом компанії та службові авто.

Що компанія може запропонувати тим працівникам, які потенційно можуть виїхати з України? І яким чином можна повернути тих працівників, які вже виїхали?

Ми боремося за людей, що лишились, і даємо привід повернутися тим, хто поїхав. Комфортні умови роботи, конкурентна, прозора і своєчасна оплата праці, компенсації й гарантії на рівні винагород від європейських роботодавців. Окрім того, робота в Delta Medical – це робота вдома, для рідної країни, це збереження здоров’я нашої нації, це робота для майбутнього наших дітей. Під час війни робити це дуже непросто, але ми створюємо належні умови для цього, в тому числі й психологічний комфорт та сенси для кожного співробітника.

Як у компанії автоматизована HR-функція?

Наразі процеси адаптації та навчання систематизовані й здійснюються з використанням різноманітних програм. Минулого року було прийнято рішення про запровадження єдиної системи на базі Microsoft Dynamics для всіх HR процесів (в т.ч. рекрутинг, навчання, гейміфікація, аналітика і HR CRM). В компанії дуже багато функцій автоматизовано – маркетинг, фінанси, продажі, склад, – і ми продовжуємо впроваджувати інновації та автоматизовувати процеси.

Який ефект від автоматизації маєте безпосередньо у сфері HR?

Автоматизація в HR допомагає зберегти безперервність та регулярність навчання, здійснювати збір та обробку великих масивів даних, проводити роботу з кадровим резервом. Автоматизація дає змогу об’єктивно оцінити досягнення кожного та чітко і якісно відслідкувати динаміку розвитку й зростання. Також завдяки гейміфікації ми залучаємо співробітників до спільних проєктів і покращуємо комунікації. Завдяки автоматизації рутинних процесів ми отримуємо додатковий час та ресурси на запровадження нових проєктів.

Допомога ЗСУ

Як компанія працювала у перші місяці війни? Коли почали відвантажувати продукцію оборонцям?

Перше відвантаження відбулося 1 березня 2022 року, на 6-й день від початку війни. Це був вантаж для Міністерства оборони — інноваційні кровоспинні пластирі. Ми віддали безплатно все, що мали на складі – 8240 упаковок на суму понад 18,5 млн грн. Так само ми віддавали продукцію волонтерам, лікарням та всім, хто того потребував і звертався до нас. Протягом перших тижнів возили препарати в лікарні, ТРО, роздавали на блокпостах. Обсяги добового постачання сягали 4-5 машин, були залучені автомобілі співробітників і волонтерів. Так починався новий етап нашої діяльності.

Як компанія нині допомагає ЗСУ?

Ми це робимо з самого початку вторгнення і по сьогодні. Кожен день ми допомагаємо бійцям, серед котрих і працівники компанії, постраждалим від бойових дій. Спочатку ми допомагали постачанням ліків та кровоспинних засобів. Згодом у червні 2022 року створили фонд «Племена Тризуба». За період з березня 2022 року до червня 2023-го нами надано допомоги на суму близько 140 млн грн. Це і лікарські засоби для громадських організацій та закладів охорони здоров’я, і допомога територіальним громадам та військовим фінансовими коштами та автомобілями, і зимовий одяг, і медична апаратура тощо. Основним донором фонду є компанія Delta Medical. Ми запрошуємо до участі всіх небайдужих.

Як влаштоване корпоративне донорство?

Кожен з нас хоче допомогти постраждалим. Один зі способів – поповнити запаси банку крові. Ми запрошуємо представників банку крові в офіс, облаштовуємо приміщення і винагороджуємо працівників, які хочуть долучитись до допомоги постраждалим і армії. 79 колег-донорів вже здали 36 літрів крові, які врятували життя 230 людям.

Візія й інклюзія

Як змінилися корпоративні цінності компанії?

Цінності і візія не змінилися, наш девіз Good to best дуже актуальний. Кожного дня ми робимо щось краще, більше і професійніше, ніж вчора. У цьому наша сила і гнучкість. Delta Medical завжди була мобільною і швидко запроваджувала зміни. Компанія не боїться змін, вони частина життя. В військовий час, ми всі стали Видатними людьми Видатної держави. Тому актуально адаптувати наш слоган на Goot to Great.

Які завдання у сфері керівництва персоналом стануть актуальними для вашої компанії у майбутньому, після закінчення війни?

Завдання такі ж, як і у всієї країни, – подолання наслідків війни та відбудова. Delta Medical має забезпечити населення якісними продуктами для збереження та відновлення здоров’я, надати найякісніший сервіс при забезпеченні медичними препаратами через аптеки та інтернет-магазин. Зокрема, маємо максимально забезпечити медичними продуктами населення у межах програм державних закупівель. Для цього менеджмент компанії має зберегти й залучити найкращих фахівців, в тому числі й ветеранів, та створити для всіх них найкращі умови праці. Для цього ми розробляємо програми інтеграції й створюємо інклюзивне середовище вже зараз. Маємо контакти з Фондом ветеранів і військовими навчальними закладами, які в найближчому майбутньому стануть джерелом нашого поповнення.

Яка політика вашої компанії щодо працевлаштування постраждалих від війни цивільних? Чи є у вашій практиці вже такі випадки й чи готує компанія відповідні ґрунтовні програми?

Ми вважаємо працевлаштування та інтеграцію ВПО дуже важливим завданням. У нас ще з минулого року працюють переселенці з Миколаєва, Харкова, Краматорська та інших міст. Ми створювали робочі місця як для співробітників компанії, що перемістилися в інші регіони, так і для нових людей. Загалом у 2022 році компанія працевлаштувала 90 осіб.

Понад двох третин організацій у світі, за результатами останнього дослідження Всесвітнього економічного форуму, вже мають комплексні програми різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) з фіксацією політики компаній стосовно багатьох специфічних категорій потенційних талантів. Чи не настав час в умовах війни та дефіциту кадрів більш системно підійти до розв'язання цієї проблеми й в Україні?

Ми вже працюємо над програмою, деякі кроки розробляємо у співпраці з ветеранськими організаціями. Наразі маємо колег, що повернулися з фронту, і в тому числі з їхньою допомогою адаптуємо та вдосконалюємо політику компанії та впроваджуємо заходи для різних категорій талантів. Насправді це величезна задача, і вона має стати пріоритетною на державному рівні, бо тут потрібні системні рішення, зважаючи на складність проблеми, її масштаб та необхідність всебічного супроводу в т.ч. і на законодавчому рівні.