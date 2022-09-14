«L’Oréal Украина» продолжает гуманитарную программу

Компания обеспечила украинцев 300 тыс. средств гигиены и планирует доставить более 200 тыс. единиц к концу года

Гуманитарная помощь украинцам

С начала полномасштабного российского вторжения компания L’Oréal направила свои усилия на обеспечение украинцев средствами гигиены.

С марта по июнь «L'Oréal Украина» доставила примерно 300 тыс. средств гигиены в более чем 20 населенных пунктов Украины. Гуманитарную помощь направили на обеспечение больниц, роддомов, центров для вынужденных переселенцев, домов престарелых, территориальной обороны и Вооруженных Сил Украины.

С сентября по декабрь этого года компания планирует предоставить 200 тыс. продуктов украинцам, выехавшим с оккупированных территорий. Реализация гуманитарной поддержки будет осуществляться совместно с благотворительными фондами Let's help и «Твоя опора».

Также группа L’Oréal передала 5 млн грн на гуманитарную поддержку вынужденных переселенцев. Из них по €50 тыс. Международной благотворительной организации «СОС Детские городки», SOS Children's Villages, Фонду ООН в области народонаселения в Украине, «UNFPA Украина», и Международному чрезвычайному фонду помощи детям при ООН, «UNICEF Украина».

«Мы быстро отреагировали и уже 2 марта отгрузили гигиенические средства, фокусируясь на потребностях локальных переселенцев. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, а также импортную составляющую деятельности, мы охотно проведем вторую волну гуманитарной поддержки украинцев, выехавших с оккупированных территорий», — отмечает директор по корпоративным коммуникациям «L’Oréal Украина» Екатерина Захараш.

Поддержка сотрудников

С начала полномасштабной войны «L'Oréal Украина» поддерживает своим сотрудникам. Абсолютным приоритетом компании стала помощь 326 украинским сотрудникам и их семьям.

«L'Oréal Украина» продолжает финансово поддерживать коллег в Украине, гарантируя им заработную плату и обеспечивая дополнительной финансовой помощью на ежемесячной основе, учитывая рост стоимости условий жизни в Украине и возникновение дополнительных расходов. Также создана горячая линия для оказания психологической помощи сотрудникам и их семьям, которая доступна 24/7.

Компания продолжает обеспечивать жильем сотрудников, находящихся за границей, предоставляя им доступ к частной медицинской помощи, психологическую поддержку и юридические консультации, и помогает во временном трудоустройстве в других филиалах L'Oréal желающим получить международный опыт.

Цель гуманитарной программы от «L'Oréal Украина» — обеспечить украинцев более 500 тыс. средств гигиены до конца 2022 года.