"L’Oréal Україна" продовжує гуманітарну програму

Компанія забезпечила українців 300 тис. засобів гігієни та планує доставити понад 200 тис. одиниць до кінця року

Гуманітарна допомога українцям

Від початку повномасштабного російського вторгнення компанія L’Oréal спрямувала свої зусилля на забезпечення українців засобами гігієни.

Від березня до червня "L’Oréal Україна" доставила приблизно 300 тис. засобів гігієни у понад 20 населених пунктів України. Гуманітарну допомогу спрямували на забезпечення лікарень, пологових будинків, центрів для вимушених переселенців, будинків для літніх людей, територіальної оборони та Збройних Сил України.

Від вересня до грудня 2022 року компанія планує надати 200 тис. продуктів українцям, які виїхали з окупованих територій. Реалізація гуманітарної підтримки здійснюватиметься спільно з благодійними фондами Let’s help та "Твоя опора".

Також група L’Oréal передала 5 млн грн на гуманітарну підтримку вимушених переселенців. З них по €50 тис. Міжнародній благодійній організації "СОС Дитячі містечка", SOS Children’s Villages, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, «UNFPA Україна», та Міжнародному надзвичайному фонду допомоги дітям при ООН, «UNICEF Україна».

"Ми швидко відреагували і вже 2 березня відвантажили гігієнічних засобів, фокусуючись на потребах локальних переселенців. Попри складну економічну ситуацію в країні, а також імпортну складову діяльності ми охоче проведемо другу хвилю гуманітарної підтримки українців, які виїхали з окупованих територій", — наголошує директорка з корпоративних комунікацій «L’Oréal Україна» Катерина Захараш.

Підтримка співробітників

Від початку повномасштабної війни "L’Oréal Україна" підтримує своїх співробітників. Абсолютним пріоритетом компанії стала допомога 326 українським співробітникам та їхнім родинам.

"L’Oréal Україна" продовжує фінансово підтримувати колег в Україні, гарантуючи їм заробітну плату та забезпечуючи додатковою фінансовою допомогою на щомісячній основі з огляду на зростання вартості умов життя в Україні та виникнення додаткових витрат. Також створена гаряча лінія для надання психологічної допомоги співробітникам та їхнім родинам, яка доступна 24/7.

Компанія продовжує забезпечувати житлом співробітників, які перебувають за кордоном, надаючи їм доступ до приватної медичної допомоги, психологічну підтримку і юридичні консультації, та допомагає у тимчасовому працевлаштуванні в інших філіях L'Oréal тим, хто бажає отримати міжнародний досвід.

Мета гуманітарної програми від "L’Oréal Україна" — забезпечити українців понад 500 тис. засобів гігієни до кінця 2022 року.