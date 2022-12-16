Международная финансовая корпорация выделила $2 млрд в поддержку инвестиций в Украину

Входящий в структуру Всемирного банка совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Основные направления реализации этой программы - торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса. Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", – заявила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, Совет директоров IFC также одобрил два отдельных проекта для частного сектора:

Для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине. Страхование военных рисков ( через MIGA ) для "Райфайзен банка".

"Прямое кредитование и поддержка торгового финансирования от IFC, а также страхование инвестиций от MIGA до окончания войны – это положительный знак для многих инвесторов, размышляющих над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас. Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки и другие МФО. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более 6 млрд долларов", - отметила Свириденко.

Отметим, Международная финансовая корпорация (IFC) входит в Группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами.

Украина является членом IFC с 1993 года.

Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину впервые с начала полномасштабной войны.