Миллионы мимо кассы: что мешает Украине зарабатывать на собственных изобретениях

В Украине всё активнее патентуют новые разработки, однако с доходами от их использования складывается довольно парадоксальная ситуация. В 2025 году учреждения, передававшие технологии, разработанные за государственный счёт, заключили почти на 10% больше договоров, чем годом ранее, но заработали на этом примерно на треть меньше. И пока патентная статистика демонстрирует восстановление, остаётся открытым гораздо более важный вопрос: насколько успешно Украина превращает собственные изобретения в реальный экономический результат.

В мире патенты давно стали способом закрепить права на технологии и зарабатывать на их использовании. По данным WIPO, в 2024 году было подано около 7 млн заявок на изобретения и полезные модели. Украина также участвует в борьбе за технологии, однако её патентная статистика скрывает несколько противоречий. Здесь свои права защищают иностранные компании, украинские учёные активно патентуют разработки, а промышленные предприятия значительно реже выступают заявителями. Dilo проследило, что стоит за этими цифрами, какие технологии создают украинцы, кому принадлежат права на них и почему путь от изобретения до заработка оказывается таким сложным.

Какие разработки обеспечивают рост патентования

После резкого спада 2022 года патентование в Украине постепенно восстанавливается. И хотя к довоенному уровню оно ещё не вернулось, количество заявок продолжает расти. В 2025 году УКРНОИВИ получил 6652 заявки на изобретения и полезные модели. Эта тенденция сохранилась и в 2026 году: за девять месяцев поступило 5859 заявок, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года, по подсчётам Dilo.

Динамика патентования в Украине, 2021–2025 годы и январь–сентябрь 2026 года. Источник: УКРНОИВИ. Инфографика: Dilo.

В 2025 году более 80% прироста заявок пришлось на полезные модели. От изобретений они отличаются прежде всего процедурой патентования. Изобретения проходят экспертизу, в ходе которой проверяют их новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость. Для полезных моделей такую предварительную проверку не проводят, поэтому оформить права на них проще.

Кто получает права и что именно изобретают

В прошлом году более двух третей патентов на изобретения в Украине получили иностранные заявители, тогда как почти 99% патентов на полезные модели — украинские. Присутствие иностранцев в этой статистике вполне закономерно: патентная защита действует на территории страны, где её получили. Поэтому зарубежные компании оформляют права и в Украине, чтобы защитить свои технологии на нашем рынке. Получается, что украинская патентная статистика показывает, кто защищает здесь свои разработки, но не свидетельствует о том, где именно они были созданы.

Среди самих украинских заявителей заметна другая диспропорция: патентуют преимущественно научные учреждения, а не промышленные предприятия. В прошлом году университеты и научные организации подали около 88% заявок украинских юридических лиц, тогда как на перерабатывающую промышленность пришлось лишь 4,5%. Ещё более трети всех украинских заявок подали отдельные изобретатели. Наука активно создаёт и защищает свои разработки, но промышленные предприятия значительно реже выступают заявителями. Это не свидетельствует об отсутствии интереса к новым технологиям, однако показывает определённую дистанцию между теми, кто их разрабатывает, и теми, кто может применять их в производстве.

Различаются и сами направления патентования. По данным УКРНОИВИ, в 2025 году среди украинских заявок на изобретения преобладали специальные машины, измерительные технологии, материалы и металлургия. Это инженерные решения, которые могут найти применение в промышленности. Иностранные заявители, напротив, чаще всего защищали лекарственные препараты. Для фармацевтических компаний патенты особенно важны, поскольку позволяют контролировать использование разработок на рынках сбыта. Таким образом, в Украине защищают права на технологии из разных отраслей, но дальнейший заработок зависит уже от того, найдут ли они практическое применение и как владельцы организуют их коммерческое использование.

Как разработка превращается в доход

Зарабатывать на запатентованной технологии можно несколькими способами. Владелец может использовать её в собственном производстве, предоставить другой компании платную лицензию или продать права на разработку. От этого выбора зависит, кто будет использовать изобретение, кому будут принадлежать права и как именно будут поступать деньги.

Как техническое решение превращается в доход. Источник: WIPO. Инфографика: Dilo.

Условия оплаты также имеют значение. По одной лицензии компания выплачивает всю сумму сразу, по другой — постепенно перечисляет роялти в течение нескольких лет. Поэтому количество заключённых договоров и фактические доходы могут меняться по-разному. Это хорошо видно из данных МОН и УкрИНТЭИ. В 2025 году научные учреждения передали 382 технологии и объекта интеллектуальной собственности, созданных за государственный счёт. Более 90% из них приходилось на учреждения Национальной академии аграрных наук. Договоров стало больше, а поступления сократились. Дело в том, что деньги поступают и по соглашениям предыдущих лет, а новые могут предусматривать совершенно другие суммы и сроки выплат. Поэтому большее количество подписанных договоров не гарантирует увеличения доходов в том же году.

Договоров больше, а поступлений меньше. Украина, 2024–2025 годы. Источник: МОН, УкрИНТЭИ. Инфографика: Dilo.

Где Украина теряет возможности зарабатывать на изобретениях

Если проследить путь от изобретения до дохода, становится заметна главная проблема: в Украине технологии создают и патентуют, но с их внедрением в производство всё гораздо сложнее. Ведь получить патент — одно дело, а убедить предприятие вложить деньги в разработку — совсем другое. Согласно исследованию УкрИНТЭИ 2026 года, украинским изобретателям не хватает сотрудничества с предприятиями, оборудования для испытаний и специалистов, которые помогают выводить разработки на рынок. Для производителя же главный вопрос вполне практический: сколько будет стоить внедрение технологии и окупятся ли эти расходы. Если ответов нет, даже перспективное изобретение рискует остаться в лаборатории. И здесь патент уже мало чем поможет.

Сравнение украинских и иностранных заявителей помогает понять, почему количество патентов так мало говорит о заработке. Для иностранной компании украинский патент — способ защитить свои коммерческие интересы на нашем рынке. Для украинского учёного он часто становится лишь началом пути к заработку. В реестре оба случая добавляют по одному патенту, хотя за ними стоят совершенно разные экономические перспективы. Финансовая статистика тоже даёт лишь часть картины. В 2025 году учреждения, охваченные мониторингом МОН, получили от передачи разработок, созданных за бюджетные средства, 75,2 млн грн. Эта сумма не охватывает доходы от частных лицензий и использования изобретений в производстве. Поэтому Украина довольно точно подсчитывает, сколько прав на изобретения оформлено, но гораздо хуже видит, сколько эти изобретения приносят экономике.

За всеми этими цифрами стоит довольно простая, но неудобная для Украины реальность: патент защищает изобретение, но сам по себе не создаёт на него спрос. Учёные могут предложить перспективную технологию, однако предприятия не станут вкладывать в неё деньги лишь потому, что она новая. Поэтому бизнес необходимо привлекать ещё на этапе разработки: вместе определять, кому нужна технология, проверять её на практике и рассчитывать затраты на внедрение. Иначе Украина и дальше будет иметь всё больше запатентованных решений, экономический потенциал которых останется неиспользованным. Ведь настоящая ценность интеллектуального капитала проявляется тогда, когда изобретения начинают работать в производстве и приносить деньги, а не тогда, когда получают очередной номер в патентном реестре.