НАБУ давит на участников рынка по делу Шевченко, -Лямец

НАБУ и САП угрожают заключением финансисту Богдану Федорущенко, арест которого был анонсирован ранее, требуя от него дать показания против экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает Сергей Лямец в своем блоге на сайте "Украинские новости".

"Чтобы посадить Шевченко, сотрудники НАБУ/САП ищут, кто бы дал против него показания. Схема давно известна среди силовиков. Находят человека, угрожают заключением, но вместе с тем предлагают соглашение со следствием в обмен на нужные показания. Такого человека нашли по делу экс-главы НБУ. Им стал Богдан Федорущенко, профессиональный финансист. Прямо в зале суда судья Мовчан решила заключить его под стражу, с возможным залогом 6,4 млн грн. Далее прокурор предлагает задержанному выбирать: давать показания или сидеть", - пишет журналист.

По его мнению, судя по формулировкам, которые используют НАБУ, говоря о якобы хищениях в Укргазбанке, они не понимают сущности расследуемого дела. Сергей Лямец пояснил, что на финансовом рынке сложилась постоянная практика привлечения банками ВИП-клиентов, за лояльность которых очень высока конкуренция между банками. Агенты по своему усмотрению договариваются с такими клиентами, гарантируя им выгодные условия, и в случае успеха получает свое агентское вознаграждение.

"В Украине существует единственный (подчеркиваю это) способ заинтересовать крупную компанию прийти в банк на обслуживание. Как агент договаривался с клиентом – его профессиональное дело, а не банка. Именно о таких особых условиях идет речь по делу Кирилла Шевченко. Собственно, на это указывают эксперты, что пишут об этом деле, в частности, Сергей Фурса", - пишет Сергей Лямец.

Журналист отметил, что Богдан Федорущенко, которого в НАБУ несправедливо назвали "фиктивным агентом", является профессиональным финансистом, известным на рынке, членом наблюдательного совета "Марфин Банка", работавшим с рядом крупных клиентов по так называемой "партнерской программе" – в частности, концернами "Укрспецэкспорт", "Укроборонпром", "Нефтегаз", "Укрзализныця" и другие. Сейчас, предполагает Лямец, следователи будут оказывать давление на него, используя его семейное положение и профессиональную репутацию.

"Федорущенко – это верная персона, чтобы на него давить. Есть четверо детей, наверняка нет большого состояния, деньги надо зарабатывать. Соответственно, перспектива заключения (если верить прокурору) – страшна. Угрозы (они очевидно есть) попадают, куда нужно. Конечно, показания по делу Шевченко станут концом профессиональной карьеры Федорущенко. Потому что он сделает самое страшное для банкира – разгласит тайну своего клиента. Следствие такого действия – это волчий билет до конца жизни. Пусть ты и законопослушный, но ни один банк не доверит тебе своих клиентов, особенно ВИПов", - уверен журналист.

По его мнению, дело Укргазбанка содержит элементы политического преследования, и его использовали, чтобы заставить Шевченко уйти с поста главы НБУ.

"Решение суда по Федорущенко производит странное впечатление. Вроде бы НАБУ/САП делают все, что обычно делают силовики. Вместе с тем, дело Шевченко уже давно превратилось в политическое. Одно дело – это расследовать партнерскую программу "Укргаза" с 2016 года. Другое дело – держать это дело в ящике и активировать как по команде "сверху", чтобы заставить Шевченко уйти с должности главы НБУ. А потом начать репрессии против людей его команды из НБУ, "Укргаза" и частично "Укрэксима", массовую "ощадизацию" и так далее. Поэтому не удивляйтесь, если эпизод с Федорущенко будет развиваться странным способом. Возможно все, ведь НАБУ превратилось в карманный орган Офиса президента. Думаю, в этом уже нет сомнений после дел Пивоварского, Коболева и Дыхне, а также после выборов нового руководства агентства", - резюмирует журналист.