НАБУ тисне на учасників ринку у справі Шевченка, -Лямець

НАБУ і САП погрожують ув’язненням фінансисту Богдану Федорущенку, арешт якого був анонсований раніше, вимагаючи від нього дати покази проти екс-голови НБУ Кирила Шевченка.

Про це повідомляє Сергій Лямець у своєму блозі на сайті "Українські новини".

"Аби посадити Шевченка, співробітники НАБУ/САП шукають, хто б дав проти нього свідчення. Схема давно відома серед силовиків. Знаходять людину, погрожують ув'язненням, але водночас пропонують угоду з слідством в обмін на потрібні свідчення. Таку людину знайшли у справі екс-голови НБУ. Нею став Богдан Федорущенко, професійний фінансист. Просто у залі суду суддя Мовчан вирішила взяти його під варту, із можливою заставою 6,4 млн грн. Далі прокурор пропонує затриманому обирати: давати свідчення або сидіти", - пише журналіст.

На його думку, судячи з формулювань, які використовують НАБУ, говорячи про нібито розкрадання в Укргазбанку, вони не розуміють сутності розслідуваної справи. Сергій Лямець пояснив, що на фінансовому ринку склалася стала практика залучення банками ВІП-клієнтів, за лояльність яких є дуже висока конкуренція між банками. Агенти на свій розсуд домовляються з такими клієнтами, гарантуючи їм вигідні умови, і в разі успіху отримує свою агентську винагороду.

"В Україні існує єдиний (наголошую на цьому) спосіб зацікавити велику компанію прийти до банку на обслуговування. Як агент домовлявся з клієнтом – його професійна справа, а не банка. Саме про такі особливі умови йдеться у справі Кирила Шевченка. Власне, на це вказують експерти, що пишуть про цю справу, зокрема Сергій Фурса", - пише Сергій Лямець.

Журналіст зазначив, що Богдан Федорущенко, якого у НАБУ несправедливо назвали "фіктивним агентом", є професійним фінансистом, відомим на ринку, членом наглядової ради "Марфін Банку", який працював з низкою крупних клієнтів за так званою "партнерською програмою" – зокрема, концернами "Укрспецекспорт", "Укроборонпром", "Нафтогаз", "Укрзалізниця" та інші. Зараз, припускає Лямець, слідчі здійснюватимуть на нього тиск, використовуючи його сімейний стан та професійну репутацію.

"Федорущенко – це вірна персона, аби на нього тиснути. Має четверо дітей, напевно не має великих статків, гроші треба заробляти. Отже, перспектива ув'язнення (якщо вірити прокурору) - страшна. Погрози (вони вочевидь є) потрапляють, куди треба. Звісно, показання у справі Шевченка стануть кінцем кінець професійної кар'єри Федорущенка. Бо він зробить найстрашніше для банкіра - розголосить таємницю свого клієнта. Наслідок такої дії – це вовчий білет до кінця життя. Нехай ти і законослухняний, але жоден банк не довірить тобі своїх клієнтів, особливо ВІПів", - переконаний журналіст.

На його думку, справа Укргазбанку містить елементи політичного переслідування, і її використали, щоб змусити Шевченка піти з посади голови НБУ.

"Рішення суду щодо Федорущенка справляє дивне враження. Начебто НАБУ/САП роблять усе, що зазвичай роблять силовики. Разом з тим, справа Шевченка вже давно перетворилася на політичну. Одна річ – це розслідувати партнерську програму "Укргазу" від 2016 року. Інша справа – тримати цю справу у шухляді та активувати немов за командою "згори", аби змусити Шевченка піти з посади голови НБУ. А згодом почати репресії проти людей його команди з НБУ, "Укргазу" та частково "Укрексіму", масову "ощадизацію" та таке інше. Тож не дивуйтеся, якщо епізод з Федорущенком розвиватиметься у дивний спосіб. Можливе усе, коли НАБУ перетворилося на кишеньковий орган Офісу президента. Гадаю, у цьому вже немає сумнівів після справ Пивоварського, Коболєва та Дихне, а також після виборів нового керівництва агентства", - підсумовує журналіст.