Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

В четверг, 15 июня, глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что регулятор сохранил учетную ставку на уровне 25%. Как традиционно отметил Пышный, это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции.

Все это в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений. Глава НБУ добавил, что инфляция продолжает стремительно снижаться, в том числе благодаря мерам регулятора.

Темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижались быстрее, чем ожидалось. В мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении. ", – сказал он.

По его словам, добиться стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось, в частности, благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу дополнительных мер НБУ по повышению привлекательности гривневых инструментов. Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким.

"Да, базовая инфляция в мае снизилась лишь до 15,6% в годовом измерении, что соответствует прогнозу НБУ. Такая динамика свидетельствует о дальнейшем переносе понесенных бизнесом расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг", – добавил глава регулятора. .

НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться, хотя и более умеренными темпами.