Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%

В четвер, 15 червня, голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що регулятор зберіг облікову ставку на рівні 25%. Як традиційно зазначив Пишний, це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції.

Усе це в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень. Голова НБУ додав, що інфляція продовжує стрімко знижуватися, у тому числі завдяки заходам регулятора.

"Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань", – сказав він.

За його словами, досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося, зокрема, завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів. Попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим.

"Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному вимірі, що відповідає прогнозу НБУ. Така динаміка свідчить про подальше перенесення понесених бізнесом витрат, пов’язаних з війною, на ціни товарів і послуг", – додав очільник регулятора.

НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, хоча й більш помірними темпами.