НБУ опроверг информацию о том, что возьмет под контроль все денежные переводы по карточкам

В Национальном банке Украины сегодня сообщили, что информация о том, что Нацбанк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности.

Регулятор отмечает, что в письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах.

Данные, которые будут запрашивать НБУ, не предусматривают сбор информации или персональные данные физических лиц. В целях усиления надзора, начиная с декабря 2022 года, Национальный банк периодически получает обобщенную информацию от банков-эквайров. Эта информация касается исключительно субъектов хозяйственной деятельности и поставщиков платежных услуг – юридических лиц, использующих услуги банков из электронной коммерции.

"Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией", - говорится в сообщении финучреждения.

В НБУ отмечают, что такая информация им нужна исключительно в надзорных целях для усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

Такие процедуры позволяют Национальному банку выявлять проблемы, связанные с использованием банковских услуг, в частности, в области электронной коммерции, которые могут касаться обслуживания теневого рынка. Одной из таких проблем есть нелегальная игорная деятельность.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что с 5 июня по понедельникам до 16.00 часов, банки должны будут направлять в Национальный банк информацию о безналичных операциях своих клиентов, за предыдущую неделю. Эти данные должны быть представлены вместе с именем клиента или названием предприятия, осуществляющего соответствующие платежи.

СМИ сообщали, что регулятор ожидает от банков информацию о таких видах операций:

P2P-перекзы (перевод средств между физлицами);

Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

Оплаты в Интернете;

Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

Отмечалось также, что отчет должен содержать информацию об операциях любого размера, поскольку в Письме не определен конкретный порог, с которого нужно отслеживать транзакции.

Согласно действующим правилам, данные по всем значительным операциям автоматически передаются в Госфинмониторинг, если сумма превышает 400 тыс. грн.