НБУ спростував інформацію про те, що візьме під контроль всі грошові перекази по картках

У Національному банку України сьогодні повідомили, що інформація про те, що Нацбанк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності.

Регулятор наголошує, що у листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб.

Дані, які запитуватиме НБУ, не передбачають збір інформації або персональні дані фізичних осіб. З метою посилення нагляду, починаючи з грудня 2022 року, Національний банк періодично отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів. Ця інформація стосується виключно суб'єктів господарської діяльності та надавачів платіжних послуг - юридичних осіб, які використовують послуги банків з електронної комерції.

"Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно недостовірною його інтерпретацією", - йдеться в повідомленні фінустанови.

В НБУ наголошують, що така інформація їм потрібна виключно в наглядових цілях для посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Такі процедури дозволяють Національному банку виявляти проблеми, пов'язані з використанням банківських послуг, зокрема в галузі електронної комерції, які можуть стосуватися обслуговування тіньового ринку. Однією з таких проблем є нелегальна гральна діяльність.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що з 5 червня щопонеділка до 16.00 години, банки повинні будуть направляти до Національного банку інформацію щодо безготівкових операцій своїх клієнтів, за попередній тиждень. Ці дані мають бути представлені разом з ім'ям клієнта або назвою суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

ЗМІ повідомляли, що регулятор чекає від банків інформацію щодо таких видів операцій:

P2P-перекзи (переведення коштів між фізособами);

Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

Оплати в Інтернеті

Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначалося також, що звіт попинен містити інформацію про операції будь-якого розміру, оскільки у Листі не визначено конкретний поріг, з якого потрібно відстежувати транзакції.

Відповідно до чинних правил, дані щодо усіх значних операцій автоматично передаються до Держфінмоніторингу, якщо сума перевищує 400 тис. грн.