Основной принцип: Людмила Голинская из PJSC Carlsberg Ukraine о сохранении команды, новых вызовах и поддержке Украины

Carlsberg Ukraine из года в год входит в список лучших работодателей Украины. Компания обеспечивает работой более 1300 человек на пивоварнях в Киеве, Львове и Запорожье и создает более 20 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Во время полномасштабной войны Carlsberg Ukraine удалось сохранить мотивированную команду, продолжать развивать бизнес и активно участвовать в гуманитарной поддержке страны. Компания воплотила более 15 гуманитарных инициатив, производила и продолжает производить питьевую воду на нужды украинцев — более 4 млн л уже доставили в регионы. О том, как одной из крупнейших пивоваренных компаний Украины удалось добиться таких результатов, рассказывает Людмила Голинская, HR-директор Carlsberg Ukraine.

Как массовая трудовая миграция в начале войны и мобилизация повлияли на вашу компанию и отрасль в целом?

Есть риски, что часть людей не вернется, но сложно прогнозировать этот процент. Если говорить о PJSC Carlsberg Ukraine, то мы не ожидаем стремительного оттока кадров. На сегодняшний день в компании примерно 40 коллег работают из-за рубежа. Другие либо не покидали страну, либо уже вернулись.

У компании есть открытые вакансии, и мы продолжаем наращивать команду. Процент оттока кадров очень низок, даже ввиду войны. Каждый осознает возможность роста как внутри компании, так и вне ее, например, дальнейшее развитие на других рынках Carlsberg или продолжение карьеры в штаб-квартире или на региональных позициях. За время войны у нас уже есть несколько примеров. Так, вице-президент по маркетингу была назначена вице-президентом по коммерческим вопросам и развитию бизнеса региона на рынках Центральной и Восточной Европы Carlsberg Group на 16 рынках.

Преимущества компании как места работы коммуникируются и главное подкрепляются согласованными действиями и фактами. Об успешности такой стратегии свидетельствуют годы работы в Carlsberg Ukraine среди коллег: некоторые работают в компании более 40 лет. Уровень вовлеченности сотрудников позволяет предполагать, что Carlsberg Ukraine не будет иметь критического оттока кадров, поэтому компания и дальше будет обеспечивать работой как собственных сотрудников, так и коллег в смежных отраслях.

Компания придерживается принципов ответственного бизнеса. В Carlsberg Ukraine действует программа «Жить по нашему компасу», цель которой — поддерживать культуру победителей, обеспечивать высокий уровень этики в поведении и работе, а также реализовывать основной принцип нашей работы «Согласованность — Ответственность — Действие».

На данный момент в Carlsberg Ukraine более 1300 работников, дополнительно создающих более 20 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве, логистике, гостинично-ресторанной сфере и т.д. В 2022 году компания вошла в ТОП-50 лучших работодателей страны, и Carlsberg Ukraine настроена удержать и улучшить этот результат в 2023 году.

Принципы управления персоналом: как они изменились в вашей компании с началом полномасштабной войны?

Компания придерживается принципов ответственного бизнеса. В Carlsberg Ukraine действует программа «Жить по нашему компасу», цель которой — поддерживать культуру победителей, обеспечивать высокий уровень этики в поведении и работе, а также реализовывать основной принцип нашей работы «Согласованность — Ответственность — Действие». Приоритетом были и люди как основная ценность. За последний год компании не пришлось изменять EVP-стратегию кардинально, поскольку она всегда была ориентирована на обеспечение условий труда, при которых сотрудник чувствует себя привлеченным и реализованным. Поэтому в начале войны компания уже имела мотивированную и привлеченную команду, готовую работать и делать это не по принуждению, а по собственному желанию. Другой вопрос, который возник, — как помочь людям управлять стрессом в период полномасштабной войны. Паника и стресс появляются от неизвестности. Поэтому главная задача — информировать коллег о происходящем, предоставлять рекомендации по инфогигиене и проверенным источникам информации, сообщать о действиях и планах компании, спрашивать их потребности и помогать их реализовывать.

В 2022 году компания вошла в топ-50 лучших работодателей страны, и Carlsberg Ukraine настроена удержать и улучшить этот результат в 2023 году.

Сохранение ментального здоровья является одним из ключевых составляющих HR-политики. Как реализуют эти программы в вашей компании?

Забота о ментальном здоровье была и остается одним из приоритетов компании. Мы сразу внедрили встречи с психологами, где коллеги могут больше узнать о том, как помочь себе своим родным в сложное время. Провели десятки лекций по темам: как оказывать психологическую поддержку себе и другим, возможны реакции на критические и кризисные ситуации, что такое тревога и страх, саморегуляция через контроль тела, психологическая саморегуляция, особенности психологической поддержки детей. Консультации психологов для сотрудников бесплатны. Чем дольше идет война, тем больше устают люди. Запрос на консультации вырос по сравнению со стартом программы.

Приоритетом были и остаются люди как основная ценность

Существуют ли в компании программы ресоциализации вернувшихся на работу с войны работников?

С первого дня полномасштабной войны Carlsberg Ukraine оказала помощь мобилизованным сотрудникам, а также сохранила по ним рабочие места и средний ежемесячный заработок. Для компании важно реализовать качественную программу реинтеграции, которая поможет возобновить работу в компании и вернуться к гражданской жизни. Начата программа реинтеграции ветеранов, которая предусматривает и культурную акклиматизацию самих ветеранов и просветительскую деятельность среди гражданских сотрудников относительно того, как помочь коллеге-ветерану вернуться к жизни на работе. Задача в рамках программы - побуждать работников посещать бесплатные консультации от специалистов, предлагающих юридическую, карьерную и психологическую поддержку; проводить тренинги для менеджеров HR-департамента и руководителей других департаментов, чтобы они понимали роль ветеранов и их возможности, перспективы в команде.

Изменилась ли политика вознаграждений и компенсаций выехавшим за границу работникам? Какую помощь получили работники компании?

Компания дважды пересмотрела уровень заработной платы в 2022 году и один раз в 2023 году. Все премии, мотивационные программы и составляющие соцпакета также сохранены, несмотря на то, находятся ли сотрудники в вынужденной эвакуации за рубежом или в Украине.

Совместно с Carlsberg Group создали Фонд восстановления жилья для коллег, чьи дома подверглись разрушениям разной степени в результате войны. Компания ввела программу поддержки работников, внутренне перемещенных лиц в пределах Украины (или члены их семей). Программа предусматривает ежемесячную материальную помощь работникам, вынужденным переехать в другие локации или регионы Украины.

Совместно с Carlsberg Group создали Фонд восстановления жилья для коллег, чьи дома подверглись разрушениям разной степени в результате войны

В 2022 году удалось реализовать несколько крупных проектов по ремонту офисных и заводских помещений. А в июне компания представила одну из самых больших инвестиций 2023 года — новую производственную линию на Киевском пивоваренном заводе.

Как вы привлекаете сотрудников к социальным проектам?

Кроме упомянутых мотивационных программ, возможностей развития и роста, материальной и ментальной поддержки компания работает над привлеченностью коллег и другими инструментами, в частности, участием в корпоративном волонтерстве. Волонтерские программы повышают производительность, привлекают работников и удерживают таланты. Сотрудники присоединились к инициативе «День открыть людей» из БФ «Жизнелюб», Дню донора из ДонорUA под лозунгом «Твоя кровь может спасать», приняли участие в спортивном мероприятии «День 431: Киевский полумарафон несокрушимости» от Run Ukraine. Коллеги вместе с топменеджментом приняли участие в забеге, цель которого собрать средства для Медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры». Во время забега удалось собрать более 400 тыс. грн на закупку узловых турникетов, команда нашей Львовской пивоварни приняла участие во всемирной инициативе Озеленение планеты от ОО Добро.Дей, а уже 16 июля коллеги примут участие в забеге Run the World. Львовский полумарафон», цель которого собрать средства на реабилитацию пострадавших от войны. Каждая волонтерская инициатива – это способ привлечь коллег к общему делу и улучшить кроссфункциональное взаимодействие.

Волонтерские программы повышают производительность, привлекают работников и удерживают таланты

Организуем также неформальные корпоративные встречи, а также внедряем новые проекты. К примеру, в прошлом году появилась инициатива «Кофе с топом» — серия неформальных встреч любого сотрудника с представителем топменеджмента компании. Как показывают результаты, люди ценят такую открытость и активно объединяются.

Какие проекты будут продолжены или инициированы в будущем? Почему они?

Carlsberg Ukraine всегда уделяет большое внимание взаимодействию с общинами, поддержке общества в соответствии с нашей ESG-стратегией «Вместе к нулю и не только». Carlsberg Group, Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation пожертвовали 75 млн датских крон (10 млн евро) для оказания гуманитарной помощи. Carlsberg Ukraine поддержала более 15 благотворительных фондов в Украине и уже в начале марта 2022 начала производить питьевую воду для нужд украинцев — примерно 4 млн л воды уже доставлено. Еженедельно отгружается более 300 тыс. л питьевой воды на нужды жителей южных регионов страны.

Компания поддержала инициативу президента Украины UNITED24. Отстрой Украину», Национальный реабилитационный центр UNBROKEN, обустройство во Львове модульного городка Мариуполис для переселенцев, восстановление Макаровской амбулатории, датский проект Bikes4Ukraine, обеспечивающий велосипедами украинских социальных работников. Для сотрудников важно быть причастными к этим проектам.