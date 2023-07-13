Основний принцип: Людмила Голинська из PJSC Carlsberg Ukraine про збереження команди, нові виклики та підтримку України

Carlsberg Ukraine з року в рік входить до переліку найкращих роботодавців України. Компанія забезпечує роботою понад 1300 людей на пивоварнях у Києві, Львові та Запоріжжі й створює ще понад 20 тис. робочих місць у суміжних галузях. Під час повномасштабної війни Carlsberg Ukraine вдалося зберегти вмотивовану команду, продовжувати розвивати бізнес та активно долучитися до гуманітарної підтримки країни. Компанія втілила понад 15 гуманітарних ініціатив, виготовляла й продовжує виготовляти питну воду на потреби українців — більш ніж 4 млн л уже доставили у регіони. Про те, як одній з найбільших пивоварних компаній України вдалося досягти таких результатів, розказує Людмила Голинська, HR-директорка Carlsberg Ukraine.

Як масова трудова міграція на початку війни та мобілізація вплинули на вашу компанію та галузь загалом?

Існують ризики, що частина людей не повернеться, але складно прогнозувати цей відсоток. Якщо говорити про PJSC Carlsberg Ukraine, то ми не очікуємо стрімкого відтоку кадрів. На сьогодні у компанії приблизно 40 колег працюють з-за кордону. Інші або не залишали країну, або вже повернулися.

У компанії є відкриті вакансії, і ми продовжуємо нарощувати команду. Відсоток відтоку кадрів дуже низький, навіть зважаючи на війну. Кожен усвідомлює можливість зростання як всередині компанії, так і поза нею, наприклад, подальший розвиток на інших ринках Carlsberg або ж продовження кар’єри у штаб-квартирі чи на регіональних позиціях. За час війни у нас вже є кілька показових прикладів. Так, віцепрезидентка з маркетингу була призначена віцепрезиденткою з комерційних питань та розвитку бізнесу регіону на ринках Центральної та Східної Європи Carlsberg Group на 16 ринках.

Переваги компанії як місця роботи комунікуються та, головне, підкріплюються узгодженими діями та фактами. Про успішність такої стратегії свідчать роки роботи у Carlsberg Ukraine серед колег: дехто працює у компанії понад 40 років. Рівень залученості співробітників дозволяє припускати, що Carlsberg Ukraine не матиме критичного відтоку кадрів, тож компанія й надалі забезпечуватиме роботою як власних співробітників, так і колег у суміжних галузях.

Компанія дотримується принципів відповідального бізнесу. У Carlsberg Ukraine діє програма «Жити за нашим компасом», мета якої — підтримувати культуру переможців, забезпечувати високий рівень етики у поведінці та роботі, а також реалізовувати основний принцип нашої роботи «Узгодженість — Відповідальність — Дія».

Станом на зараз у Carlsberg Ukraine понад 1300 працівників, що додатково створюють понад 20 тис. робочих місць у сільському господарстві, логістиці, готельно-ресторанній сфері тощо. У 2022 році компанія увійшла у ТОП-50 найкращих роботодавців країни, і Carlsberg Ukraine налаштована утримати та покращити цей результат у 2023-му.

Принципи управління персоналом — як вони змінились у вашій компанії з початком повномасштабної війни?

Компанія дотримується принципів відповідального бізнесу. У Carlsberg Ukraine діє програма «Жити за нашим компасом», мета якої — підтримувати культуру переможців, забезпечувати високий рівень етики у поведінці та роботі, а також реалізовувати основний принцип нашої роботи «Узгодженість — Відповідальність — Дія». Пріоритетом були й залишаються люди як основна цінність. Упродовж останнього року компанії не довелося змінювати EVP-стратегію кардинально, оскільки вона завжди була орієнтована на забезпечення умов праці, за яких співробітник почувається залученим та реалізованим. А тому на початку великої війни компанія уже мала мотивовану та залучену команду, готову працювати та робити це не з примусу, а з власного бажання. Інше питання, яке з’явилося, — як допомогти людям керувати стресом у період повномасштабної війни. Паніка і стрес виникають від невідомості. А тому головне завдання — інформувати колег про те, що відбувається, надавати рекомендації щодо інфогігієни та перевірених джерел інформації, повідомляти про дії та плани компанії, запитувати їхні потреби та допомагати їх реалізовувати.

У 2022 році компанія увійшла у топ-50 найкращих роботодавців країни, і Carlsberg Ukraine налаштована утримати та покращити цей результат у 2023-му

Збереження ментального здоров’я нині є одним із ключових складових HR-політики. Як ці програми реалізують у вашій компанії?

Турбота про ментальне здоров’я була й залишається одним із пріоритетів компанії. Ми одразу впровадили зустрічі з психологами, де колеги можуть більше дізнатися про те, як допомогти собі на своїм рідним у складний час. Провели десятки лекцій на такі теми: як надавати психологічну підтримку собі та іншим, можливі реакції на критичні та кризові ситуації, що таке тривога та страх, саморегуляція через контроль тіла, психологічна саморегуляція, особливості психологічної підтримки дітей. Консультації психологів для співробітників безплатні. Що довше триває війна, то більше втомлюються люди. Запит на консультації зріс порівняно зі стартом програми.

Пріоритетом були й залишаються люди як основна цінність

Чи існують у компанії програми ресоціалізації працівників, які повернулися на роботу з війни?

Від першого дня повномасштабної війни Carlsberg Ukraine надала допомогу мобілізованим співробітникам, а також зберегла за ними робочі місця та середній щомісячний заробіток. Для компанії важливо реалізувати якісну програму реінтеграції, яка допоможе відновити роботу в компанії та повернутися до цивільного життя. Започаткована програма реінтеграції ветеранів, що передбачає і культурну акліматизацію самих ветеранів, і просвітницьку діяльність серед цивільних співробітників стосовно того, як допомогти колезі-ветерану повернутися до життя на роботі. Завдання у межах програми — спонукати працівників відвідувати безплатні консультації від фахівців, які пропонують юридичну, кар’єрну та психологічну підтримку; проводити тренінги для менеджерів HR-департаменту та керівників інших департаментів, щоб вони краще розуміли роль ветеранів та їхні можливості, перспективи у команді.

Чи змінилася політика винагород та компенсацій працівникам, які виїхали за кордон? Яку допомогу отримали працівники від компанії?

Компанія двічі переглянула рівень заробітної плати у 2022 році та один раз у 2023-му. Усі премії, мотиваційні програми та складові соцпакета також збережені, не зважаючи на те, чи співробітники перебувають у вимушеній евакуації за кордоном, чи в Україні.

Спільно з Carlsberg Group створили Фонд відновлення житла для колег, чиї помешкання зазнали руйнувань різного ступеня внаслідок війни. Компанія запровадила програму підтримки працівників, які є внутрішньо переміщеними особами у межах України (чи члени їхніх сімей). Програма передбачає щомісячну матеріальну допомогу працівникам, які були вимушені переїхати в інші локації чи регіони України.

Спільно з Carlsberg Group створили Фонд відновлення житла для колег, чиї помешкання зазнали руйнувань різного ступеня внаслідок війни

У 2022 році вдалося реалізувати кілька великих проєктів з ремонту офісних та заводських приміщень. А у червні компанія представила одну з найбільших інвестицій 2023 року — нову виробничу лінію на Київському пивоварному заводі.

Як ви залучаєте співробітників до соціальних проєктів?

Окрім згаданих мотиваційних програм, можливостей розвитку та зростання, матеріальної та ментальної підтримки, компанія працює над залученістю колег й іншими інструментами, зокрема, участю у корпоративному волонтерстві. Волонтерські програми підвищують продуктивність, залучають працівників та утримують таланти. Співробітники долучилися до ініціативи «День відкрити людей» із БФ «Життєлюб», Дня донора із ДонорUA під гаслом «Твоя кров може рятувати», взяли участь у спортивному заході «День 431: Київський півмарафон незламності» від Run Ukraine. Колеги разом із топменеджментом узяли участь в забігу, мета якого — зібрати кошти для Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри». Під час забігу вдалося зібрати понад 400 тис. грн на закупівлю вузлових турнікетів, команда нашої Львівської пивоварні взяла участь у всесвітній ініціативі «Озеленення планети» від ГО «Добро.Дій», а вже 16 липня колеги візьмуть участь у забігу «Run the World. Львівський півмарафон», мета якого — зібрати кошти на реабілітацію постраждалих від війни. Кожна волонтерська ініціатива — це спосіб залучити колег до спільної справи та покращити кросфункціональну взаємодію.

Волонтерські програми підвищують продуктивність, залучають працівників та утримують таланти

Організовуємо також неформальні корпоративні зустрічі, а також впроваджуємо нові проєкти. Наприклад, торік з’явилася ініціатива «Кава з топом» — серія неформальних зустрічей будь-якого співробітника із представником топменеджменту компанії. Як показують результати, люди цінують таку відкритість і активно доєднуються.

Які проєкти будуть продовжені або ініційовані у майбутньому? Чому саме вони?

Carlsberg Ukraine завжди приділяє велику увагу взаємодії з громадами, підтримці суспільства відповідно до нашої ESG-стратегії «Разом до НУЛЯ і не тільки». Carlsberg Group, Carlsberg Foundation і Tuborg Foundation пожертвували 75 млн данських крон (10 млн євро) для надання гуманітарної допомоги. Carlsberg Ukraine підтримала понад 15 благодійних фондів в Україні і вже на початку березня 2022 року почала виробляти питну воду для потреб українців — приблизно 4 млн л води вже доставлено. Щотижня відвантажується понад 300 тис. л питної води на потреби жителів південних регіонів країни.

Компанія підтримала ініціативу президента України «UNITED24. Відбудуй Україну», Національний реабілітаційний центр UNBROKEN, облаштування у Львові модульного містечка Маріуполіс для переселенців, відновлення Макарівської амбулаторії, данський проєкт Bikes4Ukraine, який забезпечує велосипедами українських соціальних працівників тощо. Для співробітників важливо бути причетними до цих проєктів.