"Сигарилльная схема" позволит одной фабрике платить в 2-20 раз меньше акциза – СМИ

Единственный в Украине производитель сигарилл – "Винниковская табачная фабрика" – может получить возможность платить в 2-20 раз меньше акцизного налога на свою продукцию. Предложение снизить налогообложение сигарилл внес в парламент народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк, пишет издание "РБК-Украина". Речь идет о возобновлении "сигарилльной схемы", работавшей в Украине в 2016-2020 годах.

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"Основой для схемы были разные способы начисления налога на два вида табачных изделий. На сигареты акциз начисляется поштучно (специфический) и по стоимости пачки (адвалорный). Плюс есть минимальная сумма налога с пачки.

Сигариллы же до недавнего времени облагали налогом только на вес. … Производитель получает в ГФС акцизные марки в соответствии с задекларированным объемом производимой продукции. С "пачки" из двух сигарилл производитель платит налог за 1-1,4 грамма. Если бы это была пачка из 20 сигарилл – налог был бы в 10 раз больше. Однако, если не выпускать такие пачки, а просто декларировать их большое количество – можно получить много "лишних" "дешевых" марок и клеить их на обычные сигареты. Таким образом "экономя "миллионы гривен налоговых вычетов ", - описывает издание предварительную схему .

В злоупотреблениях таким образом еще в 2017 году подозревали "Винниковскую табачную фабрику" (также известную как Львовскую табачную фабрику) - единственного в Украине производителя сигарилл. Согласно тогдашней отчетности, в портфеле компании почти 80% продукции занимали именно сигариллы. По данным розничных сетей, реальная доля не превышала 9%. В 2021 году схем у прикрыли : акцизный налог на сигариллы начал рассчитываться так же, как и на сигареты.

В законопроекте №8174 Петруняка схему хотят вернуть. Документ предлагает до 31 декабря 2023 года не применять ставки и минимальное акцизное обязательство к сигариллам, не наносить на марку акцизного налога на сигарилы дополнительное обозначение количества штук в пачке, как и не указывать количество сигарилл в одной упаковке .

Голова _ _ экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отмечает, что разрешение продавать сигареты поштучно позволит продавать "сигариллы" без маркировки акцизными марками, а следовательно, совсем без уплаты налога.

По словам первого заместителя главы налогового комитета Ярослава Железняка, документ вряд ли попадет в сессионный зал. "Шансы на принятие этого законопроекта - "ноль", шансы на то, что его будут тянуть и это не вызовет скандала - "ноль". Львовской табачной фабрике надо бы разобраться с "дьюти фри" и ситуацией на этом рынке, а затем предлагать какую-нибудь другую модель налогообложения", - добавил он.