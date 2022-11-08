"Сигарильна схема" дозволить одній фабриці платити в 2-20 разів менше акцизу – ЗМІ

Єдиний в Україні виробник сигарил – "Винниківська тютюнова фабрика" - може отримати можливість платити в 2-20 разів менше акцизного податку на свою продукцію. Пропозицію знизити оподаткування сигарил вніс до парламенту народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Петруняк, пише видання "РБК-Україна". Йдеться про відновлення "сигарильної схеми", яка працювала в Україні в 2016-2020 роках.

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"Основою для схеми були різні способи нарахування податку на два види тютюнових виробів. На сигарети акциз нараховується поштучно (специфічний) і з вартості пачки (адвалорний). Плюс є мінімальна сума податку з пачки.

Сигарили ж донедавна оподатковували тільки на вагу. …Виробник отримує в ДФС акцизні марки відповідно до задекларованого обсягу виробленої продукції. З "пачки" із двох сигарил виробник сплачує податок за 1-1,4 грами. Якби це була пачка із 20 сигарил - податок був би в 10 разів більшим. Однак, якщо не випускати такі пачки, а просто декларувати їх велику кількість - можна отримати багато "зайвих" "дешевих" марок і клеїти їх на звичайні сигарети. Таким чином "економлячи" мільйони гривень податкових відрахувань", - описує видання попередню схему.

У зловживаннях в такий спосіб ще 2017 року підозрювали "Винниківську тютюнову фабрику" (також відома як Львівська тютюнова фабрика) - єдиного в Україні виробника сигарил. Відповідно до тодішньої звітності, у портфелі компанії майже 80% продукції займали саме сигарили. Натомість, за даними роздрібних мереж, реальна частка не перевищувала 9%. В 2021 році схему прикрили: акцизний податок на сигарили почав розраховуватися так само, як і на сигарети.

В законопроекті №8174 Петруняка схему хочуть повернути. Документ пропонує до 31 грудня 2023 року не застосовувати ставки та мінімальне акцизне зобов’язання до сигарил, не наносити на марку акцизного податку на сигарили додаткове позначення щодо кількості штук в пачці, як і не вказувати кількість сигарил в одній упаковці.

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук відзначає, що дозвіл продавати сигарети поштучно дасть змогу продавати "сигарили" без маркування акцизними марками, а отже зовсім без сплати податку.

За словами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, документ навряд чи потрапить до сесійної зали. "Шанси на прийняття цього законопроекту - "нуль", шанси на те, що його будуть тягнути і це не викличе скандалу - "нуль". Львівській тютюновій фабриці треба би розібратися з "дьюті фрі" та ситуацією на цьому ринку, а потім пропонувати якусь іншу модель оподаткування", - додав він.