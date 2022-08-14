Состояние, равнозначное дефолту. Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины, сообщает Reuters. Ухудшение рейтинга произошло из-за отсрочки Минфином платежей по государственному долгу (международными облигациями) почти в $20 млрд в два года.

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"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем эту операцию как проблемную и равнозначную дефолту", - заявили в S&P.

В Fitch снизили рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня "C" до "D" до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами.

Согласно рейтингу S&P, Украина получила оценку в "SD" (выборочный дефолт), а облигаций – на уровне "D".

Впрочем, как добавляют в Fitch, когда вступит в силу согласование реструктуризации долга, агентства смогут повысить рейтинг Украины, считая, что она вышла из дефолта.

Напомним, несколько дней назад Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года.