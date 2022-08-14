Стан, рівнозначний дефолту. Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України

Міжнародні рейтингові агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України, повідомляє Reuters. Погіршення рейтингу відбулося через відтермінування Мінфіном платежів за державним боргом (міжнародними облігаціями) у майже $20 млрд на два роки.

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"Враховуючи оголошені умови реструктуризації та відповідно до наших критеріїв, ми розглядаємо цю операцію як проблемну та рівнозначну дефолту", — заявили в S&P.

У Fitch знизили рейтинг України до 'RD' (обмежений дефолт), а усіх випусків облігацій з переддефолтного рівня "C" до "D" до завершення операції з управління державними борговими зобов’язаннями.

Згідно з рейтингом S&P, Україна отримала оцінку в "SD" (вибірковий дефолт), а облігацій – на рівні "D".

Втім, як додають у Fitch, коли набуде чинності погодження щодо реструктуризації боргу, агентства зможуть підвищити рейтинг України, вважаючи, що вона вийшла з дефолту.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна отримала необхідні згоди від власників єврооблігацій на відстрочення виплат та строків погашення за ними на два роки.