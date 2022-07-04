«Украина станет Меккой для амбициозного бизнеса, а долгая жизнь — новым направлением для инвестиций» — Игорь Мазепа, Concorde Capital

Игорь Мазепа — один из основателей инвестиционного рынка Украины. В стране, где целые отрасли находятся под контролем олигархов и чиновников, он сумел создать успешный бизнес по управлению капиталом. Его компания Concorde Capital за 18 лет привлекла более $4 млрд для своих клиентов. Инвестбанкир — частый гость на знаковых деловых мероприятиях, на которых делится своими экспертными наблюдениями. Деловой портал delo.ua и рейтинговый журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» расспросили предпринимателя о том, как изменилась инвестиционная Украина с начала полномасштабной войны.

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Недавно мы с коллегами анализировали ситуацию в разных сферах украинской экономики. Агросектор замер из-за закрытых портов, ритейл остается активным. Машиностроение, как и тяжелая промышленность в целом, держится в основном благодаря военным заказам. В какую из отраслей национальной экономики можно инвестировать и можно ли вообще инвестировать?

Я бы не сказал, что ритейл чувствует себя лучше. Да, там был всплеск активности, особенно на западе Украины, куда переехали украинцы из других регионов. Но, по расчетам экспертов Concorde Capital, в скором времени ритейл упадет не менее чем на 50% на фоне уменьшения покупательной способности наших граждан. Ощутимый тренд в продуктовом ритейле, когда все больше людей переходят на дешевые продукты. Средний чек будет падать, покупательная способность будет снижаться.

Если говорить о прогнозах, то даже при падении динамики в аграрной отрасли там все равно есть возможности. Одна из них — в переработке аграрного сырья. Украина долгое время была экспортером аграрного сырья, ей необходимо эволюционировать к глубокой переработке, то есть к производству еды. Такие продукты иногда проще транспортировать, они дороже, а значит, и добавленная стоимость выше. И эта добавленная стоимость останется в Украине.

Украина долгое время была экспортером аграрного сырья, ей необходимо эволюционировать к глубокой переработке, то есть к производству еды

В свое время так произошло с рынком подсолнечного масла. Правительство запретило экспорт семян подсолнечника и таким образом заставило экспортеров продавать не сырье — семена, а продукт переработки — масло. И что получилось? Украина стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла. А сегодня подобные условия создало уже не правительство, а война.

Вопрос простой и сложный одновременно: где лучше хранить деньги? Не в тревожном же чемодане?

Хранить деньги в чемодане всегда было не очень правильно. В первую очередь из-за инфляции. Даже когда она была небольшой. Даже тогда вы теряете от 2% до 5%. Сегодня инфляция бьет сорокалетний рекорд. Иметь деньги и ничего с ними не делать значит только одно — ежемесячно терять 1-2%. Даже в развитых странах (Великобритании, США или странах Западной Европы) инфляция достигает 10%. Для них это небывалый показатель. Поэтому деньги нужно инвестировать в инструменты — гривневые или долларовые. В те, которые спасут ваши деньги от инфляции. Относительно гривневых активов есть опасения, что гривня может упасть. Уже существуют два курса: официальный, который достигает 29,5 грн за доллар США, и рыночный — 35-36 грн за доллар США. Вкладывать деньги в инструменты, которые могут девальвировать, неперспективно.

Западный рынок с начала года тоже немного просел: одни индексы упали на 20%, другие на 25%. Причина — глобальная инфляция, которой обеспокоены профессиональные инвесторы. Кроме того, влияют на ситуацию и «черные лебеди», такие как вторжение России в Украину или потенциальный конфликт Китая с Тайванем. Хотя эти «черные лебеди» становятся не такими уж неожиданными. Вот почему можно покупать западные активы. Особенно если учесть, что наш мир трясет постоянно и будет трясти в дальнейшем.

Где искать выход, если не устраивают оба варианта? В новых экономиках. Например, в крипте, хотя я к ней всегда относился с опаской. У меня до войны было несколько проектов, в которые постепенно инвестировал, чтобы протестировать этот рынок. А сегодня цена биткоина и других крипт самая низкая за последние несколько лет.

Сейчас кто-то разочаруется и потеряет деньги, но в долгосрочной перспективе криптовалютная тема сделает Украину «европейским тигром»

Это напоминает ситуацию с дотком-индустрией в 2000-2001 годах, когда интернет только начинал работать для широкого круга пользователей. Тогда на рынке появился огромный пузырь, в который инвестировали многие люди. И когда он лопнул, многие потеряли кучу денег. Да, тогда они потеряли деньги, но сейчас мы не можем представить свою жизнь без интернета. И сегодняшняя ситуация с криптой мне напоминает те доткомовские времена. То есть сейчас кто-то разочаруется и потеряет деньги, но в долгосрочной перспективе криптовалютная тема сделает Украину «европейским тигром».

Слышал от одного из финансистов, что во время президентства Трампа голубые фишки на бирже США ощутимо росли, но вкладывать в них эксперт не советовал, потому что рост был спекулятивным. Украинцы недавно получили такую возможность — инвестировать в разные мировые компании. Уместно ли это делать?

Быть в чем-то уверенным на инвестиционном и фондовом рынках — это непрофессионально. Нельзя сказать, что что-то стопроцентно будет расти. Это касается даже ценных бумаг, эмитированных правительством США.

Мировые индексы сегодня падают, потому что правительства разных стран реагируют на мировую инфляцию. Они сжимают ту денежную массу обращения, напечатанную еще при Трампе, в частности во время пандемии. По подсчетам Concorde Capital, за последние три года напечатали рекордные 40% денег от всей массы, напечатанной за всю историю существования денег.

Это привело к гиперинфляции и реакции глобальных центральных банков. Например, последнее повышение ставки рефинансирования в США было самым большим за минувшие 30 лет и негативно повлияло на рыночные настроения. Вопрос в том, смогут ли центробанки мира нейтрализовать этот эффект инфляции и сделать деньги дороже. То есть по сути изъять эти деньги из обращения. Кстати, НБУ поступил так же — увеличил ставку до 25%. Но на рынки будет влиять даже не ставка, а темп ее роста. То есть постепенно становится важным не заработать свои 30%, 50% или 100%, а просто сохранить деньги.

Сбалансированный портфель может состоять, например, из голубых фишек и комодитиз и индексных фондов

Именно поэтому я бы рекомендовал сдержанные инвестиционные стратегии. Такими, например, могут быть инвестиции в комодитиз, биржевые товары. Война и инфляция сильно повлияли на цены, и пока неясно, когда они остановятся. Сбалансированный портфель может состоять, например, из голубых фишек и комодитиз и индексных фондов.

А по поводу крипт повторюсь: Украина может стать лидером в этой теме на фоне осторожности западных правительств. У нас есть определенная законодательная база, которая может стать опорой для движения в этом направлении. А дальше может возникнуть спотовый рынок, торговля парами разной крипты. И только наше воображение может ограничить появление новых инструментов.

До сих пор окном возможностей были IТ-технологии, в частности fintech. Каким будет следующее окно возможностей? Biotech? Где может быть место Украины в этом мировом тренде?

Человечество все больше обеспокоено вопросом долгой жизни. Мечта жить вечно всегда шла рядом с эволюцией цивилизации. Думаю, именно это направление будет следующим окном для инвестирования. Уже сейчас появляется немало компаний, которые создают совершенно новые вещи в фармакологии, в сфере здоровой жизни. Это направление будет длительным. Нужно запрыгнуть в этот вагон как можно быстрее.

Biotech, искусственный интеллект могут заменить человека или свести к минимуму человеческий фактор. Все это будет в тренде. Именно на него потенциальным инвесторам следует обращать внимание.

Каково должно быть присутствие государства на рынках, на которых сейчас работают крупнейшие госкомпании наподобие «Укрзализныци»? Какой должна быть модель государственно-частного сотрудничества, чтобы это привлекало инвесторов?

Участие страны должно ограничиваться только регулятивной ролью. Во многих странах, например, в Японии, атомные и другие энергетические компании находятся в частных руках. В США железные дороги тоже частные от появления самой идеи железной дороги. У тех же компаний, которыми управляет государство, нет бизнеса, только коррупция. Где был бы мир, если бы в космическую сферу не пришел частный бизнес. Конкурировали бы NASA и «Роскосмос». Сегодня даже NASA не может конкурировать с новыми игроками на этом рынке. Я вообще считаю, что государственным компаниям не место ни в одной отрасли.

Biotech, искусственный интеллект могут заменить человека или свести к минимуму человеческий фактор. Все это будет в тренде. Именно на него потенциальным инвесторам следует обращать внимание

Как вы думаете, чем для нас станет обещанное экспертами падение ВВП почти на 50%?

Это трагедия. Такого падения никогда не было. Тем более что определенную часть этого ВВП мы никогда не сможем вернуть. Некоторые активы потеряли физически, например, «Азовсталь» и ММК им. Ильича. Такие предприятия нам уже никогда не удастся отстроить.

Но в этом как раз и возможность. После войны Украина может стать Меккой для амбициозных бизнесменов, архитекторов, строителей и т. д. Да, сейчас мы в центре самого большого конфликта за минувшие 75 лет, но люди понимают, что после этого с нами будет весь мир. Я точно знаю, что в следующие десять лет Украина станет эпицентром нового бизнеса, местом для испытания новых бизнес-тактик и стратегий. Именно поэтому многие бизнесмены до сих пор остаются в Украине.

Сейчас мы в центре самого большого конфликта за минувшие 75 лет, но люди понимают, что после этого с нами будет весь мир

С первых дней войны мне показалось, что такие потрясения помогут нам покончить с коррупцией, очиститься от отвратительного совкового сознания. Но некоторые персонажи все-таки возвращаются. Важно знать, что именно нулевая толерантность к коррупции — главное условие, без которого все, о чем я говорил выше, невозможно.