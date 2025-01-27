"Украина теоретически может стать членом ЕС даже с оккупированными территориями", — чешский дипломат Давид Стулик

Журнал "ТОП-100" расспросил чешского дипломата Давида Стулика о том, действительно ли европейские политики и бизнес готовы к интеграции Украины? Как украинский АПК и другие отрасли могут адаптироваться к европейским реалиям и какие торговые войны ожидают нас? Как изменится рынок труда Украины и ЕС, когда наши специалисты получают качественно новый доступ к трудоустройству в Европе?

Давид Стулик — чешский дипломат, много лет специализирующийся на теме Украины. Он 12 лет занимал должность пресс-аташе представительства ЕС в Киеве. В настоящее время Давид работает в Министерстве иностранных дел Чехии, где координирует направления работы с Украиной. Также он является спецпредставителем МИД Чехии по Восточному партнерству, которое охватывает Украину, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан и Беларусь.

О перспективах евроинтеграции

Давид, вы слышите разные мнения коллег из других стран о европерспективах Украины. Кто-то говорит, что наша страна не станет членом ЕС до окончания войны. Кто-то говорит о возможности частичного вступления Украины в ЕС без оккупированных территорий. Что действительно думают европейские политики?

- Когда мы говорим о евроинтеграционных моделях Украины, то ваша страна действительно может стать членом ЕС, даже если не контролирует часть собственной территории. Такой сценарий возможен, ведь в истории Евросоюза есть два схожих случая.

Первый – это Кипр. Сегодня Республика Кипр не контролирует всю свою территорию. Часть острова называется Турецкая Республика Северного Кипра. По международному праву Северный Кипр является частью территории Республики Кипр. На острове нарушена территориальная целостность Кипра. Поэтому, когда Республика Кипр входила в ЕС, внесли положения, как в случае с Германией. Когда Никосия будет контролировать территорию всего острова, эти территории станут частью Евросоюза.

Второй отчасти подобный случай – Германия. В свое время Западная Германия (Федеральная Германия, ФРГ) стала членом ЕС и НАТО. При этом согласно Конституции в ФРГ входили пять земель, которые сформировались как Немецкая Демократическая Республика (ГДР) и находились под контролем советских войск. Когда в ГДР сменилась власть, эта часть Германии автоматически вошла в ЕС и НАТО.

Думаю, Украина тоже может использовать такую модель евроинтеграции как Германия и Кипр и стать членом ЕС даже с частично оккупированной территорией. В общем, процесс евроинтеграции для Украины может идти по любому сценарию, поскольку нет догматически прописанных норм. Если ваша страна правильно использует окно возможностей, можно договориться с ЕС о любой модели евроинтеграции.

Если говорить о дедлайнах, сложно сказать, сколько лет нужно Украине, чтобы стать членом ЕС. Дело в том, что к расширению ЕС должен быть готов не только Киев, но и Брюссель. Сегодня около 70% евроинтеграционного процесса контролирует именно Украина, ведь вам нужно адаптировать ваше законодательство к стандартам ЕС. Это можно делать быстро или долго.

Условно говоря, если Украина решит проделать всю домашнюю работу до 2030 года, это будет дополнительным давлением на Брюссель, которое должно быть готово к вступлению вашей страны в ЕС. Тогда у Евросоюза будет меньше шансов на размышления или поиск причин, чтобы отказать в евроинтеграции, ведь Киев сможет выполнить работу быстро, качественно и согласно евростандартам.

Главное, что решение о том, что Украина становится членом ЕС, должны быть единогласно приняты в ЕС. Думаю, сегодня никто не сомневается, что ваша страна вправе вступить в ЕС, когда будет готова.

Евроинтеграционный процесс Украины политизирован в ЕС. Есть оппоненты, которые вставляют палки в колеса нашей евроинтеграции, в частности Венгрия. Также в ЕС продолжается серия выборов, что также отвлекает внимание европолитиков от Украины.

- Выборы в ЕС проходят таким образом, что все в целом складывается в пользу Украины. Нет ни одной страны в Европе, которая бы отрицала возможность членства Украины в будущем. поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Конечно, некоторые страны-члены ЕС иногда имеют определенные критические замечания и даже блокируют финансовую помощь Украине, например Венгрия. Но они никогда не возражали против вступления вашей страны в ЕС. Считаю, что такое вступление экономически выгодно будет ЕС и странам-членам, поскольку укрепит Евросоюз.

Безусловно, настроения европейцев относительно вступления Украины могут ухудшиться при определенных условиях. Такой сценарий возможен, если в Европе ухудшится экономическая ситуация, тогда появятся новые социальные проблемы. В таких условиях могут активизироваться популисты, которые будут говорить: давайте фокусироваться на решении своих проблем и отсрочим вопросы членства Украины в ЕС. Такое может быть.

Поэтому украинским чиновникам, контролирующим евроинтеграционные процессы, важно отслеживать настроения и тенденции в ЕС. И речь идет не только о Брюсселе, но и о каждой стране. Если где-то появляются негативные высказывания об Украине, нужно как можно быстрее реагировать на это и решать все проблемы, чтобы они не нарастали как снежный клубок. Так удастся сохранить приверженность европейцам Украине, ускорить евроинтеграционные процессы, минимизировать риски блокирования границ и появления массовых антиукраинских протестов. Украина должна действовать на опережение.

О нюансах переговоров по вступлению Украины в ЕС

В июне прошлого года официально начались переговоры по вступлению Украины в ЕС. Что это значит? Какие еще процессы в рамках переговоров предстоят? На каком этапе с точки зрения евроинтеграционных процедур находится Украина?

– Это была межправительственная конференция между ЕС, Украиной (и отдельно с Молдовой), во время которой официально начались переговоры. Переговорный процесс будет длительным. Украина и европейские страны должны пройти 35 тематических групп, распределенных по кластерам.

Сейчас должны начаться переговоры по первой группе вопросов, которая называется "Основные положения". Здесь стороны будут обсуждать темы демократии и верховенства права. Работа в таких переговорных группах начинается со скрининга. То есть, ЕС проверяет законодательство Украины по конкретной теме и смотрит, что соответствует европейским стандартам, а что нет. Затем ЕС и Украина обсуждают состояние законов на заседаниях. Далее украинская сторона учитывает комментарии европейских специалистов и анализирует, как быстро может выполнить обязательства перед ЕС.

Когда Украина и Евросоюз пройдут обсуждение по всем 35 тематическим группам, ваша страна проведет все необходимые реформы, тогда переговоры закрываются. Это будет скучная длительная работа.

Как долго будут продолжаться такие переговоры — 5 или 10 лет?

- Существует совершенно разный опыт. Турция остается кандидатом в течение нескольких десятилетий. Австрия, Финляндия, Швеция поступили очень быстро, поскольку эти страны почти соответствовали стандартам ЕС. Так что продолжительность переговоров будет зависеть от Украины.

Думаю, Украина должна принять во внимание хорошие практики. В частности, Швейцария, Норвегия, Исландия не являются членами ЕС. Но если бы эти страны захотели вступить в Евросоюз, они могли бы сделать это через несколько лет, ведь их законодательство приближено к евростандартам.

Кстати, есть важный момент. Швейцария, Норвегия, Исландия стали частью общего рынка в ЕС.

Переговорный процесс между Украиной и ЕС выглядит непонятной и сложной теорией.

– Важными для украинцев остаются вопросы трудоустройства за границей, свобода передвижения рабочей силы. В 2004 году в ЕС вступила группа стран: Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Чехия, Эстония, Кипр.

Граждане этих стран сразу хотели иметь возможность без разрешения ехать на работу в ЕС. Евросоюз был не готов к таким резким изменениям, кроме Великобритании, быстро открывшей свой рынок труда для всех новых членов ЕС. Тогда был найден компромисс. ЕС планировал открыть рынок труда в течение 10 лет, хотя некоторые страны сделали это быстрее. Новые члены ЕС получили переходный период (на определенный срок), в течение которого иностранцы не могли покупать землю и недвижимость.

В целом, соглашение о вступлении в ЕС содержит десятки тысяч страниц. В этом документе записывают переходные положения и другие договоренности.

О протекционизме Украины и ЕС и поиске компромисса

Многие вопросы евроинтеграции есть у бизнеса как в Украине, так и в ЕС. Особенно болезненной остается тема дотаций для агросектора в ЕС, ведь потенциал украинской агроотрасли больше, например, чем польский где-то втрое. Готов ли ЕС принять Украину в свой состав, учитывая большие объемы нашего агросектора?

- Ситуация с украинским агросектором по евроинтеграции – это сложная политизированная тема. Чехия прошла этот путь, когда вступала в ЕС. В свое время французские фермеры бойкотировали польские товары, потому что боялись конкуренции от Польши, Венгрии и Чехии. Французы не желали утратить доплаты в сельском хозяйстве.

Для понимания: аграрные дотации – это общая европейская сельскохозяйственная политика. Она реформируется, где изменяются суммы, где ликвидируют прямые выплаты по определенным направлениям. К примеру, отменяют прямые доплаты на производство, скажем, в обмен на субвенции для сохранения природы. Логично, что, когда начались массовые протесты французских фермеров против польских товаров, Брюссель стал искать компромисс. И нашел его.

При вступлении в ЕС Чехия и другие страны-кандидаты (например, упомянутая Польша) согласились, чтобы чешские фермеры получили только 52% всех субвенций, которые были у аграриев-членов ЕС. Постепенно эти доплаты увеличивались: условно говоря, что два года на 5% и только в 2013 году они сравнялись. То есть, в начале чешские фермеры формально были фермерами второй категории. Но это был переходный период. Впоследствии двойные стандарты исчезли. Более того, со временем только что вступившие в ЕС фермеры из Чехии, Польши и других стран смогли благодаря низким производственным ценам конкурировать с французскими и бельгийскими фермерами на некоторых рынках Европы.

Логично, что теперь польские фермеры боятся конкуренции со стороны украинских аграриев в ЕС. Есть расчеты: если бы Украина вступала в Евросоюз по действующим правилам, больше половины всего бюджета пошло бы в аграрный сектор Украины.

Поэтому Украина может идти по пути Чехии и других "новых" стран-членов ЕС. Пока можно сделать расчеты и согласиться, скажем, на 10% из аграрных дотаций, это уже мощные деньги, чтобы поддержать сельское хозяйство вашей страны. При вступлении в ЕС украинские фермеры получают полный доступ к европейскому потребителю. А для этого нужно построить хорошую коммуникацию и объяснить гражданам ЕС, что покупать украинскую аграрную продукцию стоит, поскольку это качественный и недорогой товар. Тогда ваши фермеры могут стать серьезными конкурентами для фермеров из Польши и других европейских стран.

Наверное, нам будет сложно согласовать позиции со странами ЕС по интеграции украинского агросектора в европейский.

Украина может предложить полякам коалицию в агросекторе с тем, чтобы в будущем защищать аграрные интересы двух стран на уровне ЕС. Поляков это может заинтересовать?

- Считаю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы вступить в этот клуб ЕС. Да, на этапе кандидата Киев может только соглашаться на условия Евросоюза. Но потом, когда ваша страна станет членом ЕС, вы сможете создавать и изменять европейские правила. Тем более что на уровне Совета ЕС у Украины будет большое количество голосов благодаря размеру страны.

По вашему мнению, какие секторы украинской экономики будет наиболее сложно интегрировать в ЕС, кроме агроотрасли и почему?

– Конкуренция может возникать в любых отраслях, поскольку все секторы экономики будут интегрироваться в европейское пространство. Поэтому, наконец, выживут наиболее конкурентоспособные отрасли. При этом подобные тенденции касаются не только украинской экономики, но и экономик всех стран ЕС. Приведу несколько примеров.

Украинский рынок автобусных перевозок более конкурентен, чем польский. У вас более низкие зарплаты, более дешевый сервис автобусов, техосмотр и т.д. Поэтому логично, что европейским водителям может не понравиться ужесточение конкуренции в логистике с украинскими коллегами.

В свое время во Франции опасались, что вступление Польши в ЕС обусловит большую конкуренцию среди домашних мастеров, когда во Францию приедут польские сантехники и будут работать за полцены. Так оно отчасти и было. Когда Чехия вступила в ЕС, почти исчезла сахарная промышленность. Дело в том, что у нас производство сахара дороже, чем в других европейских странах. Но в то же время Чехия выращивает много кукурузы, так что в этом направлении мы конкурентоспособны в ЕС.

Таких примеров множество. Главное в процессе экономической интеграции новых членов ЕС – это честная конкуренция, обеспечивающая баланс в глобальной европейской экономике. В общем, так и происходит, ведь все страны ЕС имеют одинаковые стандарты для ведения бизнеса и продажи товаров или предоставления услуг. И не надо бояться того, что определенные отрасли украинской экономики могут просесть, выигрывают высококонкурентные сектора. Наконец, украинская (а с ней и европейская) экономика только окрепнет.

Такое уже наблюдалось, например, в Польше. В начале вступления в ЕС безработица среди поляков составила 18%. Теперь в Польше один из самых маленьких показателей по безработице. Страна использовала свои конкурентные преимущества в разных областях и начала создавать новые рабочие места в других отраслях. Во время переговоров с ЕС Украина должна стратегически смотреть на свою экономику и просчитывать, где может быть высокая конкуренция, а какие отрасли могут исчезнуть. Это поможет защитить вашу экономику от серьезных потрясений и своевременно трансформироваться. При этом не нужно бояться, ведь торговых войн в ЕС не было и не будет, поскольку Украина войдет в единое экономическое пространство и у него будет время для адаптации всех отраслей.

О доступе украинцев к рынку труда в ЕС

Как в условиях евроинтеграции украинцы смогут работать в Европе? Что может измениться на европейском рынке труда для Украины? Наши специалисты смогут получить равные возможности для трудоустройства или будут ограничены?

– Думаю, что украинцы уже интегрированы в рынок труда ЕС. из-за войны примерно 3,5 млн украинцев уже получили временную защиту, которая дает им право на работу. То есть, европейский рынок труда уже открыт для украинцев. В конце концов, никаких шоков не произошло, безработица в ЕС даже уменьшилась.

Сложно прогнозировать, надолго ли украинцы могут работать в ЕС. Но этот "тест" показал, что странам Евросоюза не стоит бояться рабочей силы с Украины. Ваши специалисты не обрушили рынок труда. Люди работают, интегрировались в европейскую экономику, платят налоги. Поэтому, вероятно, когда Украина станет членом ЕС, европейский рынок труда сразу откроется для украинцев. Не понадобится переходный период, как это было с Чехией, Польшей, странами Балтии и т.д.

При этом следует отметить, что украинские представители определенных профессий должны пройти аттестацию, если хотят работать в ЕС. К примеру, врачи. Они должны подтвердить дипломы и знать язык страны, где планируют предоставлять услуги. Знаю случаи, когда в Чехии женщины-стоматологи смогли решить эти вопросы через год. Считаю это фантастическим результатом.

Думаю, такая процедура с получением дополнительной сертификации по определенным профессиям останется для Украины и после вступления в ЕС. Но аналогичные процессы проходят все граждане Евросоюза.

В Украине много говорят о том, что после войны нам понадобится своя миграционная программа для привлечения кадров, ведь рабочих рук и специалистов не хватит. Какой должна быть программа, чтобы не было конфликта интересов с ЕС?

- Члены ЕС могут реализовать свои программы по привлечению рабочей силы. Например, Чехия имеет такую программу, которая создана для 10 постсоветских стран, в частности для Украины. Если специалисты отвечают условиям программы, они по упрощенному процессу получают рабочие визы. Но когда страны их внедряют, программы не должны угрожать безопасности и равновесию на общем рынке труда в ЕС.

К примеру, сегодня Венгрия хочет предоставлять визы россиянам и белорусам, при этом не проверяя этих людей. Такая ситуация возмутила министров внутренних дел стран ЕС из-за риска безопасности. Венгрия должна объяснить свою миграционную политику.

В целом, миграционная политика любой страны ЕС должна реализовываться таким образом, чтобы не нарушать евростандарты, обеспечивать честную конкуренцию и не создавать дисбаланс на региональном рынке труда. Если в ЕС заподозрят, что правила нарушает какая-либо страна, этого нарушителя заставят пересмотреть свою политику. Поэтому логично, что, когда Украина будет разрабатывать новую миграционную политику, чтобы привлечь новые трудовые ресурсы, она должна соблюдать правила баланса рынка труда ЕС, ведь это важно с точки зрения евроинтеграции.