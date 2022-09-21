USAID приглашает 22 сентября на круглый стол «Украинские госпредприятия во время войны»

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Имеем честь пригласить Вас на круглый стол «Украинские госпредприятия во время войны» . Круглый стол проводится в четверг, 22 сентября 2022 года, проектом USAID «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA).

Для многих украинских госпредприятий вторжение России привело к физическому уничтожению и повреждению активов, нарушению логистических цепей и беспрецедентным финансовым вызовам. Война изменила ожидания украинского государства как собственника госпредприятий. Это также приводит к необходимости изменить процессы принятия решений, что в свою очередь будет иметь последствия для корпоративного управления госпредприятий во время войны.

Целью круглого стола является платформа для обмена опытом между ключевыми заинтересованными сторонами относительно вызовов госпредприятий, с которыми они столкнулись из-за войны, и способов их преодоления. Обсуждение также поможет лучше понять, какая помощь необходима госпредприятиям, чтобы и дальше справляться с проблемами военного времени и обеспечить развитие после войны.

Программа

11:00–11:05 Приветственное слово

Крэг Ван Девелде , руководитель проекта SOERA

11:05–11:15 Введение: Вызовы госпредприятий во время войны

Андрей Бойцун , Boytsun Governance Architects

11:15–12:30 Панель 1: Операционные вызовы госпредприятий

Юрий Витренко – Председатель правления, НАК «Нафтогаз Украины»

Владимир Кудрицкий – Председатель правления НЭК «Укрэнерго»

Сергей Макогон – Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (до 16 сентября 2022 г.)

Модератор: Дмитрий Яблоновский , Boytsun Governance Architects

12:30–13:45 Панель 2: Вызовы корпоративного управления госпредприятий

Юрий Бойко – член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»

Наталья Бойко – советница Премьер-министра Украины

Якуб Карновски – член наблюдательных советов «Укрзализныци» и «Укрпочты»

Роксолана Пидласа – народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины

Модератор: Александр Лысенко , Boytsun Governance Architects

13:45–14:00 Выводы

🗓 Дата: 22 сентября 2022 года

🕰 Время: 11:00 по Киеву

🎙 Язык: английский и украинский с синхронным переводом

👨 ‍ 💻 Формат: онлайн с трансляцией на платформах Facebook Live и YouTube Live

🆓 Регистрация: https://forms.gle/Gh8DEAVFnLpptXiX7

Участие бесплатное.

❗️ Для получения ссылки на YouTube Live, а также полной записи круглого стола, пожалуйста, выполните предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/Gh8DEAVFnLpptXiX7

В преддверии мероприятия Вы получите письмо-подтверждение с полным расписанием и ссылкой на трансляцию на указанный Вами email.

До встречи на круглом столе!