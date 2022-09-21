- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
USAID приглашает 22 сентября на круглый стол «Украинские госпредприятия во время войны»
Имеем честь пригласить Вас на круглый стол «Украинские госпредприятия во время войны» . Круглый стол проводится в четверг, 22 сентября 2022 года, проектом USAID «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA).
Для многих украинских госпредприятий вторжение России привело к физическому уничтожению и повреждению активов, нарушению логистических цепей и беспрецедентным финансовым вызовам. Война изменила ожидания украинского государства как собственника госпредприятий. Это также приводит к необходимости изменить процессы принятия решений, что в свою очередь будет иметь последствия для корпоративного управления госпредприятий во время войны.
Целью круглого стола является платформа для обмена опытом между ключевыми заинтересованными сторонами относительно вызовов госпредприятий, с которыми они столкнулись из-за войны, и способов их преодоления. Обсуждение также поможет лучше понять, какая помощь необходима госпредприятиям, чтобы и дальше справляться с проблемами военного времени и обеспечить развитие после войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Программа
- 11:00–11:05 Приветственное слово
Крэг Ван Девелде , руководитель проекта SOERA
- 11:05–11:15 Введение: Вызовы госпредприятий во время войны
Андрей Бойцун , Boytsun Governance Architects
- 11:15–12:30 Панель 1: Операционные вызовы госпредприятий
- Юрий Витренко – Председатель правления, НАК «Нафтогаз Украины»
- Владимир Кудрицкий – Председатель правления НЭК «Укрэнерго»
- Сергей Макогон – Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (до 16 сентября 2022 г.)
- Модератор: Дмитрий Яблоновский , Boytsun Governance Architects
- 12:30–13:45 Панель 2: Вызовы корпоративного управления госпредприятий
- Юрий Бойко – член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»
- Наталья Бойко – советница Премьер-министра Украины
- Якуб Карновски – член наблюдательных советов «Укрзализныци» и «Укрпочты»
- Роксолана Пидласа – народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины
- Модератор: Александр Лысенко , Boytsun Governance Architects
- 13:45–14:00 Выводы
🗓 Дата: 22 сентября 2022 года
🕰 Время: 11:00 по Киеву
🎙 Язык: английский и украинский с синхронным переводом
👨 💻 Формат: онлайн с трансляцией на платформах Facebook Live и YouTube Live
🆓 Регистрация: https://forms.gle/Gh8DEAVFnLpptXiX7
Участие бесплатное.
❗️ Для получения ссылки на YouTube Live, а также полной записи круглого стола, пожалуйста, выполните предварительную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/Gh8DEAVFnLpptXiX7
В преддверии мероприятия Вы получите письмо-подтверждение с полным расписанием и ссылкой на трансляцию на указанный Вами email.
До встречи на круглом столе!