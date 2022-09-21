USAID запрошує 22 вересня на круглий стіл «Українські держпідприємства під час війни»

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Маємо за честь запросити Вас на круглий стіл «Українські держпідприємства під час війни». Круглий стіл проводиться у четвер, 22 вересня 2022 року проектом USAID «Діяльність у рамках реформи державних підприємств України» (SOERA).

Для багатьох українських держпідприємств вторгнення Росії призвело до фізичного знищення та пошкодження активів, порушення логістичних ланцюгів та безпрецедентних фінансових викликів. Війна змінила очікування української держави як власника держпідприємств. Це також зумовлює необхідність змінити процеси прийняття рішень, що у свою чергу матиме наслідки для корпоративного управління держпідприємств під час війни.

Круглий стіл має на меті стати платформою для обміну досвідом між ключовими зацікавленими сторонами щодо викликів держпідприємств, з якими вони зіткнулися через війну, та способів їх подолання. Обговорення також допоможе краще зрозуміти, яка саме допомога потрібна держпідприємствам, щоби й надалі справлятися з проблемами воєнного часу та забезпечити розвиток після війни.

Програма

11:00–11:05 Вітальне слово

Крег ВанДевелде, керівник проекту SOERA

11:05–11:15 Вступ: Виклики держпідприємств під час війни

Андрій Бойцун, Boytsun Governance Architects

11:15–12:30 Панель 1: Операційні виклики держпідприємств

Юрій Вітренко – Голова правління, НАК «Нафтогаз України»

Володимир Кудрицький – Голова правління НЕК «Укренерго»

Сергій Макогон – Генеральний директор «Оператора ГТС України» (до 16 вересня 2022 року)

Модератор: Дмитро Яблоновський , Boytsun Governance Architects

12:30–13:45 Панель 2: Виклики корпоративного управління держпідприємств

Юрій Бойко – член наглядової ради НЕК «Укренерго»

Наталія Бойко – радниця Прем’єр-міністра України

Якуб Карновскі – член наглядових рад «Укрзалізниці» та «Укрпошти»

Роксолана Підласа – народний депутат України, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України

Модератор: Олександр Лисенко , Boytsun Governance Architects

13:45–14:00 Висновки

🗓 Дата: 22 вересня 2022 року

🕰 Час: 11:00 за київським часом

🎙 Мова: англійська та українська з синхронним перекладом

👨‍💻 Формат: онлайн із трансляцією на платформах Facebook Live та YouTube Live

🆓 Реєстрація: https://forms.gle/Gh8DEAVFnLpptXiX7

Участь безкоштовна.

❗️ Задля отримання посилання на YouTube Live, а також повного запису круглого столу, будь ласка, здійсніть попередню реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/Gh8DEAVFnLpptXiX7

Напередодні заходу Ви отримаєте лист-підтвердження з повним розкладом та посиланням на трансляцію на зазначений Вами email.

До зустрічі на круглому столі!