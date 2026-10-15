Наглядова рада "Енергоатома" обрала нових членів правління з фінансових і правових питань

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" визначила переможців незалежних конкурсних відборів на посади членів правління, відповідальних за фінансовий і правовий блоки компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АТ "НАЕК "Енергоатом".

Переможцем відбору на посаду члена правління з фінансових питань (CFO) став Антон Яковенко, а посаду члена правління з правових питань (CLO) обійме Альона Перепелиця.

Конкурсні процедури проходили за підтримки міжнародних компаній із пошуку керівників вищої ланки "Korn Ferry" та "Odgers". Офіційне призначення обраних кандидатів відбудеться після проходження всіх юридичних процедур, передбачених законодавством та внутрішніми корпоративними документами компанії.

Досвід та компетенції нових членів правління

Антон Яковенко має понад 20 років управлінського досвіду у великих українських і міжнародних компаніях. Наразі він працює генеральним директором "Agricom Group", раніше очолював "Agrii Ukraine" та "Terra Food Group", обіймав посаду фінансового директора "Roshen Group", а кар'єру розпочинав у "KPMG". Він володіє кваліфікацією ACCA та сертифікатом із корпоративного управління Української академії корпоративного управління (UCGA). Протягом кар'єри він залучив і реструктуризував фінансування на понад 400 мільйонів доларів США.

На посаді CFO він відповідатиме за фінансову стійкість оператора АЕС, управління капіталом, відкритість, інвестиційну готовність та співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Альона Перепелиця має понад два десятиліття досвіду у сфері корпоративного та регуляторного права, зокрема правового супроводу великих підприємств нафтогазової галузі. Зараз вона працює директором із правових та регуляторних питань АТ "Укргазвидобування", а до цього понад 20 років перебувала на керівних посадах у юридичному блоці АТ "Укрнафта".

У складі правління вона опікуватиметься судово-претензійною діяльністю, регуляторною відповідністю, корпоративним управлінням та юридичним захистом інтересів оператора АЕС.

Формування нового керівного складу

Голова наглядової ради компанії Руміна Велші та голова комітету з призначень Метью Мюррей підкреслили, що обрання базувалося на професійних досягненнях і доброчесності задля побудови підзвітної системи управління оператора АЕС.

Раніше наглядова рада визначила переможців конкурсів на посади голови правління (CEO) та члена правління з ядерної безпеки та експлуатації (CNO). Наразі тривають конкурси на керівників із питань управління персоналом (CPO) та комерційної діяльності (CCO), а також готується відкриття конкурсу на посаду генерального інспектора для незалежного внутрішнього нагляду за радіаційною безпекою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Енергоатом" змінив виконувача обов'язків голови правління через втрату довіри до попереднього керівника. Наглядова рада припинила повноваження Павла Ковтонюка та призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови компанії Олександра Остаповця.