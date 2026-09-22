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"Енергоатом" змінив виконувача обов'язки голови правління: попередній втратив довіру

енергоатом
Наглядова рада змінила в.о. голови правління "Енергоатому" / Укрінформ

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" припинила виконання Павлом Ковтонюком обов'язків голови та члена правління компанії та призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Олександра Остаповця.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рішення щодо Павла Ковтонюка було ухвалено після оцінки наглядовою радою стану виконання її рішень і доручень.

"За підсумками цієї оцінки наглядова рада дійшла висновку про втрату довіри до здатності Павла Ковтонюка забезпечувати належне виконання її рішень та надалі здійснювати керівництво компанією в цей критично важливий період", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що призначили Остаповця тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління для забезпечення керівництва "Енергоатомом" до початку роботи нового постійного складу правління.

Його мандат передбачає забезпечення стабільного управління компанією, належного виконання рішень наглядової ради та організованого переходу до нового постійного складу керівництва.

Нагадаємо, напередодні наглядова рада НАЕК "Енергоатом" за результатами незалежних конкурсів визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора, а Павла Павлишина — на посаду директора з ядерної безпеки.

Наразі обидва кандидати проходять передбачені законодавством регуляторні та корпоративні процедури, необхідні для їх офіційного призначення та початку виконання відповідних повноважень.

Як повідомлялося, наглядова рада НАЕК "Енергоатом" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіназ посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію тимчасово призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року керував Рівненською АЕС, а до цього був головним інженером станції.

Автор:
Світлана Манько

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