В "Енергоатомі" обрали нових гендиректора та директора з ядерної безпеки: що про них відомо

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" за результатами незалежних конкурсів визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду гендиректора, а Павла Павлишина — на посаду директора з ядерної безпеки.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство економіки і довкілля.

Зазначається, що конкурсні відбори тривали із червня до вересня 2026 року. Тільки на посаду гендиректора розглядали 78 кандидатів з України та світу.

Розмежування між двома окремими керівними посадами є частиною нової моделі управління підприємством. Відтепер Юрій Ткачук відповідатиме за діяльність і розвиток компанії, а Павло Павлишин матиме незалежні повноваження в питаннях ядерної та радіаційної безпеки.

За словами голови Наглядової ради Руміни Велші, такий розподіл є розповсюдженим у світі:

"Ми свідомо обрали двох дуже різних керівників. Такий розподіл повноважень відповідає усталеній практиці провідних операторів атомної енергетики у світі. Саме на цих принципах відтепер розбудовуватиметься "Енергоатом"", — зазначила вона.

Що відомо про очільників "Енергоатому"?

Юрій Ткачук наразі очолює найбільшу газовидобувну компанію України — АТ "Укргазвидобування". До цього він обіймав керівні посади в "Укрнафті", де працював фінансовим директором та виконувачем обов’язків гендиректора.

Юрій Ткачук очолить "Енергоатом" (facebook.com/y.p.tkachuk)

Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній енергетиці. З 2012 до 2022 року він керував Рівненською АЕС, а у 2019–2020 роках тимчасово виконував обов’язки президента "Енергоатому". Для повноцінного вступу на нову посаду йому потрібно буде заново отримати індивідуальну ліцензію, яку в нього відкликали у 2022 році.

Новий директор з ядерної безпеки "Енергоатому" Павло Павлишин. Фото: e-b.com.ua

Як повідомлялося, наглядова рада НАЕК "Енергоатом" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію тимчасово призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року керував Рівненською АЕС, а до цього був головним інженером станції.

Також нова наглядова рада АТ НАЕК "Енергоатом" обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

25 лютого Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.