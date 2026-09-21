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В "Энергоатоме" избрали новых гендиректора и директора по ядерной безопасности: что о них известно

Энергоатом
Наблюдательный совет Энергоатома избрал генерального директора и директора по ядерной безопасности/Энергоатомом

Наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" по результатам независимых конкурсов определил Юрия Ткачука победителем конкурса на должность гендиректора, а Павла Павлишина — на должность директора по ядерной безопасности.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

Отмечается, что конкурсные отборы продолжались с июня по сентябрь 2026 года. Только на должность гендиректора рассматривалось 78 кандидатов из Украины и мира.

Разграничение между двумя отдельными руководящими должностями является частью новой модели управления предприятием. Теперь Юрий Ткачук будет отвечать за деятельность и развитие компании, а Павел Павлишин будет иметь независимые полномочия в вопросах ядерной и радиационной безопасности.

По словам председателя Наблюдательного совета Румины Уэлши, такое распределение распространено в мире:

"Мы сознательно избрали двух очень разных руководителей. Такое распределение полномочий соответствует установившейся практике ведущих операторов атомной энергетики в мире. Именно на этих принципах теперь будет развиваться "Энергоатом"", — отметила она.

Что известно о руководителях "Энергоатома"?

Юрий Ткачук   возглавляет крупнейшую газодобывающую компанию Украины — АО "Укргаздобыча". До этого он занимал руководящие должности в "Укрнафте", где работал финансовым директором и исполняющим обязанности гендиректора.

Фото 2 — В "Энергоатоме" избрали новых гендиректора и директора по ядерной безопасности: что о них известно
Юрий Ткачук возглавит "Энергоатом" (facebook.com/yptkachuk)

Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта в атомной энергетике. С 2012 по 2022 год он руководил Ровенской АЭС, а в 2019-2020 годах временно исполнял обязанности президента "Энергоатома". Для полноценного вступления в новую должность ему нужно будет заново получить индивидуальную лицензию, отозванную у него в 2022 году.

Фото 3 — В "Энергоатоме" избрали новых гендиректора и директора по ядерной безопасности: что о них известно
Новый директор по ядерной безопасности "Энергоатома" Павел Павлишин. Фото: eb.com.ua

Как сообщалось, наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" 20 августа 2025 года прекратил полномочия и   уволила Петра Котина   с должности и.о. председателя правления компании по его заявлению. Возглавлять компанию временно   назначен Павл Ковтонюк, который с июня 2022 года руководил Ровенской АЭС, а до этого был главным инженером станции.

Также новая   наблюдательный совет   АО НАЭК "Энергоатом" избрала своим главой международную экспертку по ядерной безопасности и регуляторному надзору Румина Уэлши.

25 февраля Кабинет министров назначил Дарию Марчак, заместитель министра экономики, представительницей государства в наблюдательном совете НАЭК "Энергоатом". Она заменила Сергея Сухомлина, покинувшего должность по собственному желанию.

Автор:
Светлана Манько

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