"Энергоатом" сменил исполняющего обязанности председателя правления: предыдущий потерял доверие

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" прекратил исполнение Павлом Ковтонюком обязанностей председателя и члена правления компании и назначил временным исполняющим обязанности председателя правления Александра Остаповца.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что решение о Павле Ковтонюке было принято после оценки наблюдательным советом состояния выполнения его решений и поручений.

"По итогам этой оценки наблюдательный совет пришел к выводу о потере доверия к способности Павла Ковтонюка обеспечивать надлежащее исполнение его решений и в дальнейшем осуществлять руководство компанией в этот критически важный период", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что назначили Остаповца временным исполняющим обязанности главы правления для обеспечения руководства "Энергоатомом" до начала работы нового постоянного состава правления.

Его мандат предполагает обеспечение стабильного управления компанией, надлежащего выполнения решений наблюдательного совета и организованного перехода к новому постоянному составу руководства.

Напомним, накануне наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" по результатам независимых конкурсов определил Юрия Ткачука победителем конкурса на должность гендиректора, а Павла Павлишина - на должность директора по ядерной безопасности.

Оба кандидата проходят предусмотренные законодательством регуляторные и корпоративные процедуры, необходимые для их официального назначения и начала выполнения соответствующих полномочий.

Как сообщалось, наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" 20 августа 2025 года прекратил полномочия и уволил Петра Котина с должности и.о. председателя правления компании по его заявлению. Возглавлять компанию временно назначили Павла Ковтонюка, который с июня 2022 руководил Ровенской АЭС, а до этого был главным инженером станции.