Наблюдательный совет "Энергоатома" избрал новых членов правления по финансовым и правовым вопросам

Набсовет АО "НАЭК "Энергоатом" определил победителей независимых конкурсных отборов на должности членов правления, ответственных за финансовый и правовой блоки компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АО "НАЭК "Энергоатом".

Победителем отбора на должность члена правления по финансовым вопросам (CFO) стал Антон Яковенко, а должность члена правления по правовым вопросам (CLO) занимает Алена Перепелица.

Конкурсные процедуры проходили при поддержке международных компаний по поиску руководителей высшего звена Korn Ferry и Odgers. Официальное назначение избранных кандидатов пройдет после прохождения всех юридических процедур, предусмотренных законодательством и внутренними корпоративными документами компании.

Опыт и компетенция новых членов правления

У Антона Яковенко более 20 лет управленческого опыта в крупных украинских и международных компаниях. Он работает генеральным директором "Agricom Group", ранее возглавлял "Agrii Ukraine" и "Terra Food Group", занимал должность финансового директора "Roshen Group", а карьеру начинал в "KPMG". Он владеет квалификацией ACCA и сертификатом по корпоративному управлению Украинской академии корпоративного управления (UCGA). В течение карьеры он привлек и реструктуризировал финансирование более чем на 400 миллионов долларов США.

В должности CFO он будет отвечать за финансовую устойчивость оператора АЭС, управление капиталом, открытость, инвестиционную готовность и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Алена Перепелица имеет более двух десятилетий опыта в сфере корпоративного и регуляторного права, в частности, правового сопровождения крупных предприятий нефтегазовой отрасли. Сейчас она работает директором по правовым и регуляторным вопросам АО "Укргаздобыча", а ранее более 20 лет находилась на руководящих должностях в юридическом блоке АО "Укрнафта".

В составе правления она будет заниматься судебно-претензионной деятельностью, регуляторным соответствием, корпоративным управлением и юридической защитой интересов оператора АЭС.

Формирование нового руководящего состава

Председатель наблюдательного совета компании Румина Уэлши и глава комитета по назначениям Мэтью Мюррей подчеркнули, что избрание базировалось на профессиональных достижениях и добродетели для построения подотчетной системы управления оператора АЭС.

Ранее наблюдательный совет определил победителей конкурсов на должности главы правления (CEO) и члена правления по ядерной безопасности и эксплуатации (CNO). В настоящее время продолжаются конкурсы на руководителей по вопросам управления персоналом (CPO) и коммерческой деятельности (CCO), а также готовится к открытию конкурса на должность генерального инспектора для независимого внутреннего надзора за радиационной безопасностью.

Напомним, ранее сообщалось, что "Энергоатом" сменил исполняющего обязанности председателя правления из-за потери доверия к предыдущему руководителю. Наблюдательный совет прекратил полномочия Павла Ковтонюка и назначил временным исполняющим обязанности главы компании Александра Остаповца.