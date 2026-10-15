Мошенники маскируются под "Укрпочту" и выманивают банковские данные через SMS

Мошенники рассылают сообщения якобы от имени "Укрпочты", в которых просят уплатить 30 грн таможенной пошлины за посылку. Переход по ссылке может привести к похищению персональных данных и реквизитов банковских карт.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

На самом деле ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс почтового оператора. С его помощью злоумышленники пытаются получить персональную информацию пользователей и данные их банковских карт.

Как распознать мошеннические сообщения

Чтобы защитить свои средства и личные данные, не переходите по подозрительным ссылкам из SMS и не вводите платежную информацию на непроверенных сайтах.

Статус отправки и другую информацию о посылке следует проверять только через официальный сайт " Укрпочты" или мобильное приложение "Укрпочта 2.0".

Если вы уже ввели данные банковской карты на подозрительном ресурсе, немедленно свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карту и предотвратить возможное списание средств.

Пользователям также рекомендуют предупредить родных и знакомых о мошеннической схеме, чтобы уберечь их от финансовых потерь.

Базовые правила кибергигиены

не открывать подозрительные вложения и не переходить по сомнительным ссылкам;

внимательно проверять адрес электронной почты отправителя;

не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения.

Напомним, Министерство юстиции Украины предупреждало о новой фишинговой схеме, в рамках которой мошенники рассылают гражданам сообщения о якобы штрафах за нарушение правил дорожного движения и требуют срочной уплаты.