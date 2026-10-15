Шахраї маскуються під "Укрпошту" та виманюють банківські дані через SMS

Шахраї розсилають повідомлення нібито від імені “Укрпошти”, у яких просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за посиланням може призвести до викрадення персональних даних і реквізитів банківських карток.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Насправді посилання веде на підроблений сайт, який імітує офіційний ресурс поштового оператора. За його допомогою зловмисники намагаються отримати персональну інформацію користувачів і дані їхніх банківських карток.

Як розпізнати шахрайські повідомлення

Щоб захистити свої кошти та особисті дані, не переходьте за підозрілими посиланнями з SMS і не вводьте платіжну інформацію на неперевірених сайтах.

Статус відправлення та іншу інформацію про посилку варто перевіряти лише через офіційний сайт "Укрпошти" або мобільний застосунок "Укрпошта 2.0".

Якщо ви вже ввели дані банківської картки на підозрілому ресурсі, негайно зв’яжіться з банком, щоб заблокувати картку та запобігти можливому списанню коштів.

Користувачам також рекомендують попередити рідних і знайомих про шахрайську схему, щоб уберегти їх від фінансових втрат.

Базові правила кібергігієни

не відкривати підозрілі вкладення та не переходити за сумнівними посиланнями;

уважно перевіряти адресу електронної пошти відправника;

не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України попереджало про нову фішингову схему, у межах якої шахраї розсилають громадянам повідомлення про нібито штрафи за порушення правил дорожнього руху та вимагють термінової сплати.