В Брюсселе обсудили варианты активизации международных усилий для начала восстановления Украины

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На совместном мероприятии Европейского политического центра и Международного центра перспективных исследований в Брюсселе эксперты обсуждали вопрос, когда, как и за счет каких средств будет осуществляться восстановление Украины.

В дискуссии на тему "Восстановление Украины: восстанавливать лучше и умнее" приняли участие бывший Посол США в Украине Уильям Тейлор, член Европейского парламента Виола фон Крамон, глава департамента санкционной политики НАПК Агия Загребельская, член Комитета по антикоррупционной политике, депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий, руководитель программ Европейского политического центра Аманда Пол и ряд других украинских и зарубежных экспертов.

Эксперты призвали ЕС и США не откладывать начало мер по восстановлению Украины и начинать экспериментальные проекты в освобожденных регионах.

Эксперт МЦПИ Егор Киян, представивший документ "Восстановление Украины: Инициативы, подходы, рекомендации", призвал не медлить с началом восстановления и разработкой правовых механизмов для конфискации замороженных активов РФ.

Относительно замороженных активов частных лиц, представитель НАПК Агия Загребельская отметила, что решения о добровольном внесении этими лицами средств на нужды восстановления Украины не должны быть индульгенцией, а служить средством пополнения государственного бюджета Украины.

Учитывая обращение к Еврокомиссии власти Великобритании относительно инициативы российского олигарха Романа Абрамовича о добровольной передаче средств от продажи ФК "Челси", она подчеркнула, что это хороший пример для того, чтобы ЕС проработал решение о путях осуществления добровольных взносов в пользу Украины.

Также была отмечена необходимость привлечения гражданского общества, общин и регионов к восстановлению. Глава Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко подчеркнул, что роль гражданского общества должна быть не только в контроле расходования средств, но и в определении приоритетов и проектов восстановления.

Восстановление Украины уже должно стать приоритетом для ЕС, и диалог об этом следует вести не только с украинскими властями, но и с гражданским обществом. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

Американский дипломат В.Тейлор предложил закрепить распределение ролей между Соединенными Штатами и ЕС: США будут отвечать за составляющую безопасности, а ЕС - за процесс восстановления. В качестве примера эксперты рассмотрели проекты вроде плана Маршала, работу Европейского агентства по реконструкции Западных Балкан или примера международного фонда "Укрытие", который обеспечил сведение безопасного конфайнмента над Чернобыльской АЭС.

Однако было отмечено, что послевоенное восстановление Украины на размахе и специфике будет уникальным проектом для современной Европы и потребует уникальных инструментов и инновационных подходов, подытожил Егор Киян.