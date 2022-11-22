В Dragon Capital ухудшили ожидания по ВВП Украины. Пересмотрели прогноз из-за обстрелов

Крупнейшая в Украине инвесткомпания Dragon Capital ухудшила прогноз спада реального ВВП в текущем году на 2 п.п. – до 32% и сохранила прогноз его снижения в 2023 году еще на 5%, несмотря на улучшение ключевого предположения о ходе войны.

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"Отрицательное влияние на экономику Украины от отключений электроэнергии в результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры пока было умеренным. Однако обстрелы, вероятно, продолжатся, а рост спроса на электроэнергию зимой заставит увеличивать масштаб и продолжительность отключений электроэнергии", - считают в компании.

Прогноз ВВП Dragon Capital в следующем году основан на предположении, что Украина будет постепенно освобождать оккупированные территории и сможет завершить горячую фазу войны на приемлемых условиях в следующем году, ориентировочно ближе к осени, тогда как ранее ключевым предположением макропрогноза было длительное продолжение войны и истощение.

"Мы ожидаем, что в результате существенного снижения военных рисков работа ключевых морских портов будет полностью разблокирована, из-за границы вернется, по крайней мере, половина вынужденных мигрантов (около 4 млн человек), а украинский частный бизнес возобновит инвестиционную деятельность", - отмечают аналитики Dragon Capital.

В то же время в компании отмечают, что, учитывая повреждение производственных мощностей врагом и разрушение логистических цепочек, темпы начального послевоенного экономического восстановления будут умеренными и недостаточными, чтобы компенсировать экономические потери в начале 2023 года, вызванные атаками на энергетическую инфраструктуру.

"Запуск широкомасштабной программы восстановления украинской экономики, скорее всего, потребует времени и начнется уже в 2024 году", – предполагают в инвесткомпании.

Напомним, недавно и вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский ВВП, испытывающий критически низкие показатели в условиях войны, опустится еще больше, если периодические отключения электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов будут продолжаться еще по крайней мере несколько недель.