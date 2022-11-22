В Dragon Capital погіршили очікування щодо ВВП України. Переглянули прогноз через обстріли

Найкрупніша в Україні інвесткомпанія Dragon Capital погіршила прогноз спаду реального ВВП цього року на 2 п.п. – до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5%, незважаючи на поліпшення ключового припущення про перебіг війни.

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"Негативний вплив на економіку України від відключень електроенергії в результаті обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури поки що був помірним. Проте обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб і тривалість відключень електроенергії", – вважають у компанії.

Прогноз ВВП Dragon Capital наступного року базується на припущенні, що Україна поступово звільнятиме окуповані території та зможе завершити гарячу фазу війни на прийнятних умовах наступного року, орієнтовно ближче до осені, тоді як раніше ключовим припущенням макропрогнозу було тривале продовження війни та виснаження.

"Ми очікуємо, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (близько 4 млн людей), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність", – зазначають аналітики Dragon Capital.

Водночас в компанії зазначають, що, зважаючи на пошкодження виробничих потужностей ворогом та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового повоєнного економічного відновлення будуть помірними й недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023 року, спричинені атаками на енергетичну інфраструктуру.

"Запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, скоріш за все, потребуватиме часу й розпочнеться вже у 2024 році", – припускають в інвесткомпанії.

Нагадаємо, нещодавно і віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що український ВВП, який відчуває критично низькі показники в умовах війни, опуститься ще більше, якщо періодичні відключення електроенергії в Україні через російські обстріли триватимуть ще принаймні кілька тижнів.