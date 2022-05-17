В марте украинский экспорт обвалился почти на 60% по отношению к февралю

В марте наибольшую долю в украинском экспорте составляли минеральные продукты, агропродукция и черные металлы.

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В марте этого года украинский экспорт упал на 57,9% по отношению к февралю до $2,7 млрд, а по итогам первого квартала объемы выросли на 2,9% в годовом измерении. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В I квартале этого года экспорт товаров вырос на 2,9% до $14,1 млрд в годовом исчислении, а импорт составил $14,13 млрд, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, отрицательное сальдо составило $31,6 млн.

Такие цифры возможны благодаря существенному превышению показателей января и февраля данных в прошлом году, когда пандемия сдерживала международную торговлю.

В марте с началом полномасштабной войны РФ против Украины экспорт обвалился на 49,5% до $2,7 млрд, а импорт – на 70,7% до $1,75 млрд в годовом исчислении. В марте по сравнению с февралем сезонно скорректированные объемы экспорта сократились на 57,9%, а импорта – на 75,8%.

В марте наибольшую долю в украинском экспорте составляли минеральные продукты - 20,1% общего экспорта, продукция растительного происхождения, прежде всего зерновые - 18,8%, и черные металлы - 13,4%.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте было положительным и составило $819,4 млн. В феврале сальдо было отрицательным – $969 млн.

Напомним, что японское правительство расширяет перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.