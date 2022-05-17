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У березні український експорт обвалився майже на 60% по відношенню до лютого
У березні найбільшу частку в українському експорті складали мінеральні продукти, агропродукція та чорні метали.
У березні цього року український експорт впав на 57,9% по відношенню до лютого до $2,7 млрд, а за підсумками першого кварталу обсяги зросли на 2,9% у річному вимірі. Про це повідомила Державна служба статистики.
У I кварталі цього року експорт товарів зріс на 2,9% до $14,1 млрд. у річному обчисленні, а імпорт склав $14,13 млрд, що на 5,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, негативне сальдо становило $31,6 млн.
Такі цифри можливі завдяки суттєвому перевищенню показників січня та лютого даних минулого року, коли пандемія стримувала міжнародну торгівлю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У березні з початком повномасштабної війни РФ проти України експорт обвалився на 49,5% до $2,7 млрд, а імпорт – на 70,7% до $1,75 млрд у річному обчисленні. У березні, порівняно з лютим, сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 57,9%, а імпорту – на 75,8%.
У березні найбільшу частку в українському експорті становили мінеральні продукти – 20,1% загального експорту, продукція рослинного походження, насамперед зернові – 18,8%, та чорні метали – 13,4%.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у березні було позитивним і становило $819,4 млн. У лютому сальдо було негативним – $969 млн.
Нагадаємо, що японський уряд розширює перелік товарів та технологій, заборонених для експорту до Росії. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для квантових обчислень.