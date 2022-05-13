Назад в СССР: Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

Японское правительство расширяет перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Японии.

Запрет уже одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая.

В перечень попали такие товары, как квантовые компьютеры, запчасти к ним, микроскопы, оборудование для моделирования (3D-принтеры).

Кроме того, в список санкций внесли оборудование для производства органических светодиодов, для изготовления микроэлектромеханических систем и производства водородного топлива, вакуумные насосы, охлаждающее оборудование и его компоненты, полимеры.

Кроме этого, в перечне - катализаторы для нефтепереработки, устройства программного управления для станков.

"Россия без технологий будет все больше напоминать Советский Союз. Мы предлагали такой шаг в санкционном плане группы Макфола-Ермака. Санкции уже вынуждают РФ использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, о чем пишет WP", - прокомментировал новые ограничения относительно страны-агрессора глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отметим, как пишет The Washington Post, санкции заставили Россию использовать чипы от холодильников и посудомоечных машин в своей военной технике.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что из-за санкций в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.