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Назад в СССР: Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
Японское правительство расширяет перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.
Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Японии.
Запрет уже одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая.
В перечень попали такие товары, как квантовые компьютеры, запчасти к ним, микроскопы, оборудование для моделирования (3D-принтеры).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в список санкций внесли оборудование для производства органических светодиодов, для изготовления микроэлектромеханических систем и производства водородного топлива, вакуумные насосы, охлаждающее оборудование и его компоненты, полимеры.
Кроме этого, в перечне - катализаторы для нефтепереработки, устройства программного управления для станков.
"Россия без технологий будет все больше напоминать Советский Союз. Мы предлагали такой шаг в санкционном плане группы Макфола-Ермака. Санкции уже вынуждают РФ использовать компьютерные чипы из посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, о чем пишет WP", - прокомментировал новые ограничения относительно страны-агрессора глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Отметим, как пишет The Washington Post, санкции заставили Россию использовать чипы от холодильников и посудомоечных машин в своей военной технике.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что из-за санкций в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.