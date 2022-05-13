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Назад у СРСР: Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів
Японський уряд розширює перелік товарів та технологій, заборонених для експорту до Росії. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для квантових обчислень.
Про це йдеться у заяві Міністерство економіки Японії.
Заборона вже схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня.
До переліку потрапили такі товари як квантові комп'ютери, запчастини до них, мікроскопи, обладнання для моделювання (3D-принтери).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, до списку санкцій внесли обладнання для виробництва органічних світлодіодів, для виготовлення мікроелектромеханічних систем та виробництва водневого палива, вакуумні насоси, обладнання, що охолоджує, та його компоненти, полімери.
Крім цього, у переліку – каталізатори для нафтопереробки, пристрої програмного управління для верстатів.
"Росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз. Ми пропонували такий крок у санкційному плані групи Макфола-Єрмака. Санкції вже змушують РФ використовувати комп'ютерні чіпи з посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці, про що пише WP", - прокоментував нові обмеження. щодо країни-агресора голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Зазначимо, як пише The Washington Post, санкції змусили Росію використовувати чіпи від холодильників та посудомийних машин у своїй військовій техніці.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що через санкції в Росії виникли проблеми з поповненням запасів високоточних ракет.