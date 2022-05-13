Назад у СРСР: Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів

Японський уряд розширює перелік товарів та технологій, заборонених для експорту до Росії. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для квантових обчислень.

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Про це йдеться у заяві Міністерство економіки Японії.

Заборона вже схвалена урядом країни і набуде чинності 20 травня.

До переліку потрапили такі товари як квантові комп'ютери, запчастини до них, мікроскопи, обладнання для моделювання (3D-принтери).

Крім того, до списку санкцій внесли обладнання для виробництва органічних світлодіодів, для виготовлення мікроелектромеханічних систем та виробництва водневого палива, вакуумні насоси, обладнання, що охолоджує, та його компоненти, полімери.

Крім цього, у переліку – каталізатори для нафтопереробки, пристрої програмного управління для верстатів.

"Росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз. Ми пропонували такий крок у санкційному плані групи Макфола-Єрмака. Санкції вже змушують РФ використовувати комп'ютерні чіпи з посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці, про що пише WP", - прокоментував нові обмеження. щодо країни-агресора голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зазначимо, як пише The Washington Post, санкції змусили Росію використовувати чіпи від холодильників та посудомийних машин у своїй військовій техніці.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що через санкції в Росії виникли проблеми з поповненням запасів високоточних ракет.