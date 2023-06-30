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В правительстве анонсировали кардинальное уменьшение роли государства в экономике: о чем идет речь
Роль государства в украинской экономике планируется кардинально снизить. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина нуждается в новой экономической модели, ведущими в которой будут частный капитал и предприниматели.
"В свою очередь роль государства в экономике будет кардинально уменьшена. Будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса", - высказался глава правительства.
Он добавил, что ключевыми элементами экономической философии должны быть:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Ставка на переработку: не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции.
- Новые честные отношения между государством и обществом. Речь идет об онлайн-доступе ко всем услугам для людей и бизнеса онлайн, компактном государственном аппарате и создании Центра правительства.
- Новая модель образования и науки. Здесь Шмыгаль отметил, что комплексные наработки от Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки уже почти завершены и скоро будут презентованы.
- Развитие всех украинских территорий. Предполагается, что восстановление Украины должно происходить по принципу "лучше, чем было", и каждая община будет иметь свой план восстановления и развития с учетом новых реалий.