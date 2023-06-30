В правительстве анонсировали кардинальное уменьшение роли государства в экономике: о чем идет речь

Роль государства в украинской экономике планируется кардинально снизить. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина нуждается в новой экономической модели, ведущими в которой будут частный капитал и предприниматели.

"В свою очередь роль государства в экономике будет кардинально уменьшена. Будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса", - высказался глава правительства.

Он добавил, что ключевыми элементами экономической философии должны быть: