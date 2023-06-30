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Категория
Экономика
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В правительстве анонсировали кардинальное уменьшение роли государства в экономике: о чем идет речь

Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал

Роль государства в украинской экономике планируется кардинально снизить. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина нуждается в новой экономической модели, ведущими в которой будут частный капитал и предприниматели.

"В свою очередь роль государства в экономике будет кардинально уменьшена. Будет продолжена приватизация и завершена реформа корпоративного управления, проведена радикальная дерегуляция, оцифрованы все услуги и сервисы для бизнеса", - высказался глава правительства.

Он добавил, что ключевыми элементами экономической философии должны быть:

  • Ставка на переработку: не экспорт сырья, а экспорт готовой продукции.
  • Новые честные отношения между государством и обществом. Речь идет об онлайн-доступе ко всем услугам для людей и бизнеса онлайн, компактном государственном аппарате и создании Центра правительства.
  • Новая модель образования и науки. Здесь Шмыгаль отметил, что комплексные наработки от Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки уже почти завершены и скоро будут презентованы.
  • Развитие всех украинских территорий. Предполагается, что восстановление Украины должно происходить по принципу "лучше, чем было", и каждая община будет иметь свой план восстановления и развития с учетом новых реалий.
Автор:
Артем Ющенко