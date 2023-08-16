В Украине ослабили контроль за ценами на социально значимые продукты — решение правительства

Кабинет министров решил ослабить правила по проведению мониторинга потребительских цен на социально значимые товары. Теперь такие проверки станут реже.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Соответствующие изменения правительство внесло в распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков", принятому в январе 2022 года. Решение Кабмина предусматривает, что Государственная служба статистики будет теперь проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары еженедельно. Раньше они проходили каждый день.

Дополнительно правительство решило отменить норму о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

Что входить в список социально значимых продуктов

В Украине действует предельный уровень торговой надбавки на уровне 10% на пшеничную муку высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, птица (тушки куриные, четвертые тушки куриные), батон и подсолнечное масло рафинированное.

Из перечня были исключены сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства и масло сливочное жирностью 72,5%.

Контроль цен на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года. В марте 2022 года был введен ежедневный мониторинг. Тогда власти подчеркивали, что это важно, потому что позволит гарантировать их доступность для населения.