Защищает ли украинский бизнес своих сотрудников и клиентов в условиях войны

В первые дни полномасштабного вторжения России сотни украинских компаний из зоны боевых действий предстали перед вопросом – эвакуироваться или оставаться под обстрелами. Сначала эвакуировались собственными силами, а в первые недели марта 2022 года украинское правительство запустило соответствующую программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий.

По состоянию на 15 июля 2022 правительственная программа релокации успешно переместила 678 предприятий в безопасные регионы, отчитывались в Минэкономики. Согласно информации правительства, в целом 1732 г. компании выразили желание получить помощь в релокации через платформу цифрового взаимодействия. Больше всего перемещенных предприятий расположилось во Львовской (24,6%), Закарпатской (16,1%) и Черновицкой (11,4%) областях.

В правительстве также ведут статистику по убыткам, понесенным Украиной из-за полномасштабного вторжения РФ. На заседании правительства 3 января 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает 700 млрд гривен, а потребности на восстановление выросли из-за атак России на инфраструктуру. По данным украинских исследователей из KSE Institute, общий косвенный ущерб от российского вторжения оценивается в $33,1 млрд, а для возобновления украинских предприятий потребуется $24,9 млрд.

Более года Украина демонстрирует устойчивость к полномасштабной вооруженной агрессии РФ, реагируя на вызовы во всех сферах общественной жизни. В стране, где идет война и постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру, повсеместно работают предприятия, учебные заведения, больницы, функционирует городской транспорт. Это сложно представить извне, однако стоит цена жизни украинских военных на передовой, благодаря которым значительная часть населения страны находится в относительной безопасности. Обороноспособность страны основывается также на экономике, обеспечивающей бюджет налогами, и функционирование частного сектора как наиболее важной составляющей экономического механизма является критически важным.

Весной 2023 года ОО "Интерньюз-Украина" провела исследование , чтобы посмотреть на вызовы для работы частного сектора в условиях войны через призму 15 компаний. Особый акцент исследования – пришлось ли компаниям пересмотреть свои корпоративные политики относительно персональных данных клиентов.

Выводы исследования демонстрируют, что украинскому бизнесу пришлось быстро адаптироваться к рискам, которые возникли с полномасштабным вторжением – компании преимущественно не ждут помощи извне и меняют свои политики, протоколы безопасности и подходы к ведению бизнеса. При этом большинство компаний потеряли часть клиентов в условиях войны. И конечно – как же не без поддержки ВСУ.

Ключевые выводы:

• Почти все компании частного сектора так или иначе поддерживают ВСУ во время войны. Кроме перечисления средств на нужды ВСУ, компании также: а) предоставляют экспертные услуги для ВСУ во время войны; б) самостоятельно закупают необходимую технику, таких как дроны; в) передают материалы, оборудование, транспортные средства; г) производят то, что нужно для обеспечения ВСУ.

• Менеджменту 40% компаний удалось сохранить штат, в то время как у 40% произошли незначительные сокращения, а для 20% произошли массовые сокращения.

• Большинство компаний имеют соответствующие внутренние протоколы для быстрых действий в случае чрезвычайных ситуаций/кризиса/войны, а именно:

80% имеют протокол действий при длительном отсутствии энергоснабжения;

53,3% имеют протокол действий при длительном отсутствии связи;

53,3% имеют протокол защиты на случай оккупации территории, где расположен головной офис компании;

53,3% имеют протокол защиты в случае хакерских атак.

• Большинство компаний среагировали на полномасштабное вторжение и приняли дополнительные меры, речь идет прежде всего об усилении защиты компаний с помощью технологических решений — об этом заявили 53,8% представителей компаний. Некоторые компании также внедрили дополнительные уведомления для сотрудников или обновили политики конфиденциальности, что является положительной тенденцией.

• Почти все компании (14 из 15) разрешили своим сотрудникам работать дистанционно во время войны. В то же время подавляющее большинство компаний (53,8%) не контролируют местонахождение своих работников/-ц, что может представлять риск для обработки персональных данных.

• 60% компаний предусмотрели защищенные протоколы для работы онлайн и коммуникации в цифровом пространстве для своих сотрудников. Защищенные протоколы постепенно становятся стандартом работы в частном секторе.

• 73,3% компаний больше полагаются на собственных наемных работников, занимающихся IT-процессами в компании, чем рассчитывают на сторонних подрядчиков в операционном IT-менеджменте. В то же время 66,7% компаний скорее пользуются собственным программным продуктом, чем привлекают к его созданию подрядчиков, что в свою очередь уменьшает внешние риски.

• У большинства компаний культура обращения с персональными данными клиентов на высоком уровне, ведь доступ к ним имеют только определенные категории сотрудников — присуще 80% компаний. Эти же компании имеют четко прописанные правила доступа к персональным данным. В 66,7% компаний работодатель контролирует проработку персональных данных со стороны работников компании.

• У половины компаний частного сектора (53,3%), согласно результатам опроса, технические затраты, то есть расходы на IT-поддержку не сократились. В то же время у 40% компаний такие сокращения издержек произошли.

• Для большинства компаний (66,7%) полномасштабное вторжение повлекло за собой потерю клиентов, однако трети компаний (33,3%) удалось увеличить количество клиентов.

Готовность частного сектора быстро адаптироваться – хороший признак устойчивости украинского общества, и даже несмотря на то, что 2022 год был максимально разрушительным для экономики, частные компании не теряют оптимизма. Это также демонстрирует другое исследование – а именно Индекс настроений малого бизнеса за 2022 год с выборкой в 325 респондентов, проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией. Хотя текущую экономическую ситуацию в Украине 42% респондентов исследования считают «неблагоприятной», 76% этих респондентов планируют расширить свой бизнес в 2023 году.

Партнерская публикация

Исследование воплощено в рамках проекта "Актуализация конфиденциальности в цифровой сфере в Украине" (Индекс защиты персональных данных 2022), реализуемого ОО "Интерньюз-Украина" при поддержке ABA ROLI Ukraine/Rule of Law Initiative.