CLUST Space — инновационные укрытия для студентов Украины

Кейс представлен в рамках Конкурса маркетинговых инициатив X-RAY.

2022 год подсветил наиболее уязвимые места, куда украинскому бизнесу следует обращать внимание на развитие HR-бренда. Сегодня бизнес не может стоять в стороне от важных социально-экономических вопросов и, соответственно, не может развивать HR-бренд без корпоративно-социальной ответственности (КСО).

Кандидатам важно, чтобы компания, в которой они собираются работать, имела активную гражданскую позицию. Поэтому на собеседованиях теперь интересуются, что делает компания в направлении КСО, и таким образом понимают, совпадают ли их ценности с ценностями будущего работодателя.

Активная позиция компании может привлечь внимание кандидатов к HR-бренду, молчание – наоборот, оттолкнуть. Поэтому, выстраивая план развития корпоративного бренда венчур билдера CLUST, в компании сделали акцент на социальной ответственности и решили внедрять современные решения в высших учебных заведениях Украины.

Нас всегда беспокоил вопрос образования, и в пределах венчура билдера CLUST мы развиваем EdTech-бизнесы. Мы понимаем, что впереди нас ждет большой кризис джунов, потому что родители массово вывозят детей и подростков за границу. Эти юные таланты будут учиться в других странах, а затем, соответственно, будут усиливать местные компании. Мы не можем повлиять на то, чтобы подростки не выезжали за границу на обучение, но можем создать комфортные условия для оставшихся и планирующих учиться в украинских университетах. Мы хотим внести свой вклад в непрерывный образовательный процесс во время войны, поэтому решили реорганизовать бомбоубежища на базе университетов и превратить их в безопасные образовательные хабы. Так возникла идея создать smart shelter CLUST Space Руслан Тимофеев основатель венчур билдера CLUST

CLUST Space – это многофункциональное безопасное пространство для обучения и студенческих ивентов. Но это не просто бомбоубежище с современным ремонтом, это полноценный коворкинг, который будет функционировать на постоянной основе даже в мирное время. Вместе с этим, CLUST Space — это еще и платформа для коммуникации со студентами, где украинские ИТ-компании могут проводить профориентационные мероприятия и развивать лояльность будущих специалистов.

Также в пространстве будут и комнаты для митингов и видеозвонков, небольшой кафетерий, игровая зона и инклюзивные туалеты Большой open space — зона для учебы и проведения лекций, а также читальный сектор Пространство будет поделено на несколько зон Общая площадь первого CLUST Space — 600 м² Первый smart shelter появится на базе книгохранилища центральной библиотеки КПИ им. И. Сикорского

Первый smart shelter появится на базе книгохранилища центральной библиотеки Киевского политехнического института им. И. Сикорского. Для реализации проекта уже создана рабочая группа, в которую входят сотрудники компании CLUST, студенты и руководящий состав политехники, представители государственных учреждений. За визуализацию спейса отвечает архитектор Павел Пэкер, имеющий опыт работы с подобными проектами в Ираке и Ливии.

Общая площадь первого CLUST Space – 600 м². Пространство будет разделено на несколько зон: большой open space – зона для обучения и проведения лекций, а также читательский сектор, комнаты для митингов и видеозвонков, небольшой кафетерий, игровая зона и инклюзивные туалеты.

Этот проект – синтез HR-маркетинга и искренней социальной ответственности бизнеса и основателя компании. Это часть стратегической кампании CLUST по выстройке мощного employer brand, поскольку студенты сегодня — будущие сотрудники, которых будут звать на интервью рекрутеры.

Мы хотим создать прочный имидж социально-ответственного бизнеса в наших будущих кандидатов, поэтому для нас важно инвестировать в образовательные проекты и поддерживать коммуникацию с нашей ЦА не только на этапе строительства и презентации проекта, но и после. Строя smart shelter CLUST Space мы вносим вклад в непрерывный учебный процесс, а также работаем над employer awareness через коммуникацию со студентами Олеся Зорина Head of Communication CLUST

Целевая аудитория, с которой контактирует бренд CLUST в рамках этого проекта, это:

студенты;

представители социально ответственного бизнеса;

представители органов гос власти.

Для привлечения внимания к проекту используются классические маркетинговые методы. В рамках PR-кампании 28 марта 2023 года CLUST организовал круглый стол, куда пригласил студенчество, руководство политехники, а также представителей МОН и ГСЧС Украины для поиска общих решений безопасности . После инвента к CLUST обратились представители бизнеса, которые готовы финансово поддержать проект.

По состоянию на апрель 2023 года уже достигнуты следующие результаты:

найдено помещение в книгохранилище библиотеки КПИ, полностью расчищено и подготовлено к ремонтным работам;

разработан дизайн-проект студией Peker&Partners;

привлечена половина средств, необходимых для реализации проекта.

Проект CLUST Space обладает пролонгированным эффектом и не завершается только строительством. Далее компания CLUST планирует:

продолжить коммуникацию со студентами КПИ через платформу, предоставляемую укрытием; привлечь средства, масштабировать проект на территории всей Украины и открыть еще несколько смартукриттов в регионах.

Сдать первый CLUST Space в эксплуатацию планируется к концу 2023 года. И в сущности это станет лишь стартом выстройки brand awareness между CLUST и студентами. Результаты HR-кампании можно оценить только через 3–4 года, когда выпускники КПИ отправятся на поиски работы. Однако преимущества от функционирования безопасного комфортного укрытия, где можно продолжать полноценную учебу даже во время воздушной тревоги, студенты ощутят сразу.