CLUST Space — інноваційні укриття для студентів України

Кейс презентовано в рамках Конкурсу маркетингових ініціатив X-RAY.

2022 рік підсвітив найбільш вразливі місця, куди українському бізнесу варто скеровувати увагу для розвитку HR-бренду. Сьогодні бізнес не може стояти осторонь важливих соціально-економічних питань і, відповідно, не може розвивати HR-бренд без корпоративно-соціальної відповідальності (КСВ).

Кандидатам наразі важливо, щоб компанія, в якій вони збираються працювати, мала активну громадянську позицію. Тому на співбесідах тепер цікавляться, що робить компанія у напрямку КСВ, і таким чином розуміють для себе, чи збігаються їхні цінності з цінностями майбутнього роботодавця.

Активна позиція компанії може привернути увагу кандидатів до HR-бренду, мовчання — навпаки, відштовхнути. Тому, вибудовуючи план розвитку корпоративного бренду венчур білдера CLUST, у компанії зробили акцент на соціальній відповідальності й вирішили впроваджувати сучасні безпекові рішення у вищих навчальних закладах України.

Нас завжди турбувало питання освіти, і в межах венчур білдера CLUST ми розвиваємо EdTech-бізнеси. Наразі ми розуміємо, що попереду на нас чекає велика криза джунів, бо батьки масово вивозять дітей і підлітків за кордон. Ці юні таланти навчатимуться в інших країнах, а потім, відповідно, підсилюватимуть місцеві компанії. Ми не можемо вплинути на те, щоб підлітки не виїжджали за кордон на навчання, але можемо створити комфортні умови для тих, хто залишився і хто планує навчатися в українських університетах. Ми хочемо зробити свій внесок в безперервний освітній процес під час війни, тому вирішили реорганізувати бомбосховища на базі університетів і перетворити їх на безпечні освітні хаби. Так виникла ідея створити smart shelter CLUST Space Руслан Тимофєєв засновник венчур білдера CLUST

CLUST Space — це багатофункціональний безпечний простір для навчання та студентських івентів. Але це не просто бомбосховище з сучасним ремонтом, це повноцінний коворкінг, який функціонуватиме на постійній основі навіть за мирних часів. Разом з цим CLUST Space — це ще й платформа для комунікації зі студентами, де українські ІТ-компанії можуть проводити профорієнтаційні заходи й розвивати лояльність майбутніх фахівців.

Також в просторі будуть кімнати для мітингів і відеодзвінків, невеликий кафетерій, ігрова зона та інклюзивні вбиральні Великий open space — зона для навчання і проведення лекцій, а також читацький сектор Простір буде розділений на кілька зон Загальна площа першого CLUST Space — 600 м² Перший smart shelter побудують на базі книгосховища центральної бібліотеки КПІ ім. І. Сікорського

Перший smart shelter зʼявиться на базі книгосховища центральної бібліотеки Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського. Для реалізації проєкту вже створено робочу групу, до якої входять співробітники компанії CLUST, студенти та керівний склад політехніки, представники державних установ. За візуалізацію спейсу відповідає архітектор Павло Пекер, який має досвід роботи з подібними проєктами в Іраку та Лівії.

Загальна площа першого CLUST Space — 600 м². Простір буде розділений на кілька зон: великий open space — зона для навчання і проведення лекцій, а також читацький сектор, кімнати для мітингів і відеодзвінків, невеликий кафетерій, ігрова зона та інклюзивні вбиральні.

Цей проєкт — синтез HR-маркетингу та щирої соціальної відповідальності бізнесу та засновника компанії. Це частина стратегічної кампанії CLUST з вибудови потужного employer brand, оскільки студенти сьогодні — це майбутні співробітники, яких кликатимуть на інтервʼю рекрутери.

Ми хочемо створити міцний імідж соціально-відповідального бізнесу в наших майбутніх кандидатів, саме тому для нас важливо інвестувати в освітні проєкти та підтримувати комунікацію з нашою ЦА не тільки на етапі будівництва та презентації проєкту, а й після. Будуючи smart shelter CLUST Space ми робимо внесок в безперервний навчальний процес, а також працюємо над employer awareness через комунікацію зі студентами Олеся Зоріна Head of Communication CLUST

Цільова аудиторія, з якою контактує бренд CLUST у межах цього проєкту, це:

студенти;

представники соціально відповідального бізнесу;

представники органів державної влади.

Для привернення уваги до проєкту використовуються класичні маркетингові методи. У межах PR-кампанії 28 березня 2023 року CLUST організував круглий стіл, куди запросив студентство, керівництво політехніки, а також представників МОН і ДСНС України, для пошуку спільних безпекових рішень. Після івенту до CLUST звернулися представники бізнесу, які готові фінансово підтримати проєкт.

Станом на квітень 2023 року вже досягнуто таких результатів:

знайдено приміщення в книгосховищі бібліотеки КПІ, повністю розчищене й підготовлене до ремонтних робіт;

розроблено дизайн-проєкт студією Peker&Partners;

залучено половину коштів, необхідних для реалізації проєкту.

Проєкт CLUST Space має пролонгований ефект і не завершується лише будівництвом. Далі компанія CLUST планує:

продовжити комунікацію зі студентами КПІ через платформу, яку надає укриття; залучити кошти, масштабувати проєкт на територію всієї України й відкрити ще кілька смартукриттів в регіонах.

Здати перший CLUST Space в експлуатацію планують до кінця 2023 року. І по суті це стане лише стартом вибудови brand awareness між CLUST і студентами. Результати HR-кампанії можна буде оцінити лише через 3–4 роки, коли випускники КПІ вирушать на пошуки роботи. Однак переваги від функціонування безпечного комфортного укриття, де можна продовжувати повноцінне навчання навіть під час повітряної тривоги, студенти відчують одразу.