"Инвестиция в молодежь: как ПУМБ развивает новое поколение банкиров", — Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ

О дефиците кадров в финансовом секторе, обучении персонала и стратегии преодоления кадровых вызовов, избранной ПУМБ, рассказала Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ, в интервью для журнала "ТОП-100".

Насколько остро ощущается кадровый дефицит в финансовом секторе? Кого не хватает?

- Сейчас финансовый сектор, как и многие другие отрасли, испытывает определенный кадровый дефицит, особенно в офлайн-сегменте. Больше всего не хватает специалистов, работающих непосредственно в отделениях банка, ведь здесь важна не только профессиональная компетентность, но и физическое присутствие на месте. Также ощущается нехватка менеджеров, занимающихся привлечением клиентов корпоративного бизнеса и людей в регионах, приближенных к линии фронта.

Какую стратегию для преодоления кадровых вызовов выбрал ПУМБ? Какую роль в ней играет привлечение молодежи?

– В ПУМБ мы верим, что инвестировать в людей – это инвестировать в будущее. Поэтому одна из ключевых составляющих нашей кадровой стратегии – поддержка молодых талантов. Мы открываем двери для студентов и выпускников, предлагая им первые карьерные возможности, в том числе на стартовые позиции, где не нужен опыт. Так мы не только расширяем базу кандидатов, но формируем лояльную команду, которая развивается вместе с банком. Молодежь приносит новые идеи, гибкость и диджитальное мышление – это именно те качества, которые помогают нам отвечать на вызовы времени.

Возможно ли сегодня эффективное сотрудничество финучреждений и вузов для подбора будущих работников еще в период получения профильного образования? Каков опыт ПУМБ по этому направлению?

- Безусловно, эффективное сотрудничество между финансовыми учреждениями и вузами не только возможно, но и необходимо. В ПУМБ мы системно развиваем это направление: проводим образовательные мероприятия, дни финансовой грамотности, дни открытых дверей, воркшопы для студентов, участвуем в днях карьеры, ПУМБ заключил меморандумы о сотрудничестве с 17 ведущими университетами Украины. Только в 2024 году мы охватили 10 тыс. слушателей уроками по финансовой грамотности и лекциями.

Наши сотрудники регулярно читают лекции для студентов в вузах. Более того, один из наших коллег, руководитель группы отделений в Киеве, в прошлом году был приглашен как внешний стейкхолдер для участия в согласовании профильных образовательно-профессиональных программ. При его участии предоставляются рецензии на программы, чтобы они были более прикладными и отвечали реалиям рынка.

Мы проводим тематические воркшопы для студентов, и после каждого такого мероприятия в нашу команду присоединяются новые сотрудники. Это молодежь от 18 лет.

Мы убеждены, что теория — важная база, но именно практики могут дать студентам уникальное понимание живых кейсов, современных вызовов и навыков, которые действительно нужны в работе. Такой обмен усиливает качество подготовки молодых специалистов и позволяет бизнесу привлекать целевых работников, которые уже знакомы с отраслью изнутри.

Также в этом году мы запустили онлайн-практику для студентов, что позволяет не только получить навыки и получить сертификат, но и ближе познакомиться с работой в банковской сфере. Уже более 150 студентов зарегистрировались на ее прохождение, а часть из них уже получила сертификаты.

Еще одно важное направление – стипендии и гранты. В 2024 году 15 студентов технических специальностей и три аспиранта КАИ (НАУ) получили 6-месячные гранты от ПУМБ на развитие своих проектов — всего на сумму 1,7 млн грн. Ежегодная поддержка талантливой молодежи школы KSE составляет более 4 млн грн. Благодаря этому 10 студентов получают стипендии на обучение по направлениям экономики и большим данным в 2025 году.

Опыт ПУМБ демонстрирует: партнерство вузов и банков – это эффективная модель развития молодых талантов и стратегическая инвестиция в будущее на рынке труда.

Насколько важны корпоративные программы образования и повышения квалификации? Как они помогают молодежи быстрее входить в профессию и набираться опыта?

– Корпоративное обучение – это не просто часть нашей HR-стратегии, это фундамент, на котором мы строим сильную команду. В ПУМБ работает квалифицированная команда внутренних тренеров, обеспечивающая актуальное обучение для всех уровней персонала.

У нас действует целый комплекс обучающих инициатив: программа адаптации новых работников, программа наставничества, обучающие программы для руководителей и отдельная программа развития лидеров, профессиональные школы для разных направлений, внутренние проекты по обмену знаниями от экспертов банка, программа по развитию инклюзивной культуры, велбинг-проект, направленный на поддержку ментального и физического здоровья работников.

Молодые специалисты получают системную поддержку: стартовое обучение, сопровождение наставника, помощь руководителя — для того, чтобы новички уверенно входили в профессию и развивались в ней. Такой подход позволяет быстро включиться в рабочие процессы и развиваться.

Несмотря на все вызовы, включая полномасштабную войну, мы продолжаем системно инвестировать в развитие нашей команды. Только в 2024 году обучение прошли 6 тыс. работников (в общей сложности более 30 тыс. участий в разных учебных курсах). За первое полугодие 2025-го уже почти 4 тыс. работников (в общей сложности 13 тыс. участий).

Бюджет, который мы выделили на развитие в 2024 году, составил более 14 млн грн, а в этом году мы уже заложили на обучение более 17,7 млн грн.

Мы уверены, что развитие людей — это лучшая инвестиция, которая возвращается в виде профессиональной команды, высокого качества сервиса и лояльности клиентов.

Как происходит поиск талантов, поощрения и удержания молодых работников? Все ли они остаются в банке? Возможна ли смена специализации того или иного работника, смена департамента и направления работы в рамках банка?

- Мы активно ищем молодые таланты как через классические каналы рекрутинга, так и благодаря прямому взаимодействию с вузами, проведению дней карьеры, вебинаров, образовательных мероприятий. Наши специалисты предоставляют HR-консультации молодежи по карьерному развитию и перспективам.

С 2024-го мы трудоустроили более 400 студентов, для 107 из них ПУМБ стал первым местом работы.

Но для нас важно не только обрести таланты, но и создать условия, в которых молодые специалисты захотят оставаться и расти. Молодые сотрудники получают четкую адаптационную программу, поддержку наставника и руководителя, возможность учиться и проявить себя в реальных рабочих кейсах. Уже через полгода после старта они могут претендовать на внутренние вакансии: сначала в пределах своего департамента, а затем и в других направлениях.

В настоящее время 20% вакансий закрываются внутренними кандидатами. Сотрудники могут строить как вертикальную, так и горизонтальную карьеру в банке. Есть немало примеров, когда молодые специалисты, которые пришли к нам еще студентами или имели другую профессию, уже через полгода становились руководителями групп или наставниками для новичков. Мы рассказываем об имеющихся внутренних вакансиях и поощряем внутреннее карьерное развитие. Это позволяет людям оставаться в банке, даже когда изменяются их профессиональные интересы.

В ПУМБ мы верим, что будущее строится не только на инновациях или цифрах, оно начинается с людей. Именно поэтому человекоцентричность – основа всех наших HR-инициатив. Благодаря этому мы имеем команду , умеющую работать с вызовами, поддерживать друг друга и каждый день делать банк сильнее.