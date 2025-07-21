"Інвестиція в молодь: як ПУМБ розвиває нове покоління банкірів", — Тетяна Костюченко, HRD, заступниця голови правління ПУМБ

Про дефіцит кадрів у фінансовому секторі, навчання персоналу та стратегію подолання кадрових викликів, яку обрав ПУМБ, розповіла Тетяна Костюченко, HRD, заступниця голови правління ПУМБ, у інтерв’ю для журналу "ТОП-100".

Наскільки гостро відчувається кадровий дефіцит у фінансовому секторі? Кого саме не вистачає?

- Натепер фінансовий сектор, як і багато інших галузей, відчуває певний кадровий дефіцит, особливо в офлайн-сегменті. Найбільше не вистачає фахівців, що працюють безпосередньо у відділеннях банку, адже тут важлива не лише професійна компетентність, а й фізична присутність на місці. Також відчувається брак менеджерів, які займаються залученням клієнтів корпоративного бізнесу, і людей у регіонах, наближених до лінії фронту.

Яку стратегію для подолання кадрових викликів обрав для себе ПУМБ? Яку роль у ній відіграє залучення на роботу молоді?

- У ПУМБ ми віримо, що інвестувати у людей — це інвестувати у майбутнє. Тому одна з ключових складових нашої кадрової стратегії — підтримка молодих талантів. Ми відкриваємо двері для студентів і випускників, пропонуючи їм перші кар’єрні можливості, зокрема на стартові позиції, де не потрібен попередній досвід. Так ми не лише розширюємо базу кандидатів, а й формуємо лояльну команду, яка розвивається разом із банком. Молодь приносить нові ідеї, гнучкість і диджитальне мислення — це саме ті якості, які допомагають нам відповідати на виклики часу.

Чи можлива сьогодні ефективна співпраця фінустанов та вишів для підбору майбутніх працівників ще у період отримання профільної освіти? Який досвід ПУМБ у цьому напрямі?

- Безперечно, ефективна співпраця між фінансовими установами та вишами не лише можлива, а й необхідна. У ПУМБ ми системно розвиваємо цей напрям: проводимо освітні заходи, дні фінансової грамотності, дні відкритих дверей, воркшопи для студентів, беремо участь у днях кар’єри, ПУМБ уклав меморандуми про співпрацю з 17 провідними університетами України. Лише у 2024 році ми охопили 10 тис. слухачів уроками з фінансової грамотності та лекціями.

Наші співробітники регулярно читають лекції для студентів у вишах. Навіть більше, один з наших колег, керівник групи відділень у Києві, минулого року був запрошений як зовнішній стейкхолдер до участі у погодженні профільних освітньо-професійних програм. За його участі надаються рецензії на програми, аби вони були більш прикладними та відповідали реаліям ринку.

Ми проводимо тематичні воркшопи для студентів, і після кожного такого заходу до нашої команди долучаються нові співробітники. І це молодь від 18 років.

Ми переконані, що теорія — це важлива база, але саме практики можуть дати студентам унікальне розуміння живих кейсів, сучасних викликів і навичок, які справді потрібні у роботі. Такий обмін посилює якість підготовки молодих фахівців і дає змогу бізнесу залучати мотивованих працівників, які вже знайомі з галуззю зсередини.

Також цього року ми запустили онлайн-практику для студентів, що дозволяє не лише здобути навички та отримати сертифікат, а й ближче познайомитися з роботою у банківській сфері. Уже понад 150 студентів зареєструвалися на її проходження, а частина з них уже отримала сертифікати.

Ще один важливий напрям — стипендії та гранти. У 2024 році 15 студентів технічних спеціальностей і три аспіранти КАІ (НАУ) отримали 6-місячні гранти від ПУМБ на розвиток своїх проєктів — загалом на суму 1,7 млн грн. Щорічна підтримка талановитої молоді школи KSE становить понад 4 млн грн. Завдяки цьому 10 студентів отримують стипендії на навчання за напрямами економіки та великих даних у 2025 році.

Досвід ПУМБ демонструє: партнерство вишів і банків — це ефективна модель розвитку молодих талантів і стратегічна інвестиція у майбутнє ринку праці.

Наскільки важливими є корпоративні програми освіти та підвищення кваліфікації? Як вони допомагають молоді швидше входити у професію та набиратися досвіду?

- Корпоративне навчання — це не просто частина нашої HR-стратегії, це фундамент, на якому ми будуємо сильну команду. У ПУМБ працює кваліфікована команда внутрішніх тренерів, яка забезпечує актуальне навчання для всіх рівнів персоналу.

У нас діє цілий комплекс навчальних ініціатив: програма адаптації нових працівників, програма наставництва, навчальні програми для керівників і окрема програма розвитку лідерів, професійні школи для різних напрямів, внутрішні проєкти із обміну знаннями від експертів банку, програма з розвитку інклюзивної культури, велбінг-проєкт, спрямований на підтримку ментального та фізичного здоров’я працівників.

Молоді фахівці отримують системну підтримку: стартове навчання, супровід наставника, допомогу керівника — усе для того, щоб новачки впевнено входили у професію й розвивалися у ній. Такий підхід дає змогу швидко долучитися у робочі процеси й упевнено розвиватися.

Попри всі виклики, зокрема повномасштабну війну, ми продовжуємо системно інвестувати у розвиток нашої команди. Лише у 2024 році навчання пройшли 6 тис. працівників (загалом понад 30 тис. участей у різних навчальних курсах). За перше півріччя 2025-го — уже майже 4 тис. працівників (загалом 13 тис. участей).

Бюджет, який ми виділили на розвиток у 2024 році, становив понад 14 млн грн, а цьогоріч ми вже заклали на навчання понад 17,7 млн.

Ми впевнені: розвиток людей — це найкраща інвестиція, яка повертається у вигляді професійної команди, високої якості сервісу та лояльності клієнтів.

Як відбувається пошук талантів, заохочення та утримання молодих працівників? Чи всі вони залишаються у банку? Чи можлива зміна спеціалізації того чи іншого працівника, зміна департаменту та напряму роботи у межах банку?

- Ми активно шукаємо молоді таланти як через класичні канали рекрутингу, так і завдяки прямій взаємодії з вишами, проведенню днів кар’єри, вебінарів, освітніх заходів. Наші фахівці надають HR-консультації молоді щодо кар’єрного розвитку та перспектив.

З 2024-го ми працевлаштували більш ніж 400 студентів, для 107 з них ПУМБ став першим місцем роботи.

Але для нас важливо не лише знайти таланти, а й створити умови, в яких молоді фахівці захочуть залишатися й зростати. Тож молоді співробітники отримують чітку адаптаційну програму, підтримку наставника та керівника, можливість навчатись і проявити себе у реальних робочих кейсах. Уже за пів року після старту вони можуть претендувати на внутрішні вакансії: спершу в межах свого департаменту, а згодом і в інших напрямах.

Натепер 20% вакансій закриваються внутрішніми кандидатами. Співробітники можуть будувати як вертикальну, так і горизонтальну кар’єру в банку. Є чимало прикладів, коли молоді спеціалісти, які прийшли до нас ще студентами або мали інший фах, уже за пів року ставали керівниками груп чи наставниками для новачків. Ми розповідаємо про наявні внутрішні вакансії та заохочуємо до внутрішнього кар’єрного розвитку. Це дозволяє людям залишатися у банку, навіть коли змінюються їхні професійні інтереси.

У ПУМБ ми віримо, що майбутнє будується не лише на інноваціях чи цифрах, воно починається з людей. Саме тому людиноцентричність — основа всіх наших HR-ініціатив. Завдяки цьому ми маємо команду, яка вміє працювати з викликами, підтримувати одне одного і щодня робити банк сильнішим.

Омниканальный бизнес для современной предпринимательницы: как платежная система для сайта расширяет возможности