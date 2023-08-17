Литва выделила 500 тысяч евро для украинских школ

Правительство Литвы анонсировало две программы для Украины. Одна из них предполагает финансирование украинских школ на 500 млн евро.

Об этом сообщило местное издание LRT со ссылкой на решение правительства.

Технический проект "Школа будущего в Украине" подготовят в течение 20 месяцев, его сметная стоимость в 0,5 млн евро является предварительной.

Второй проект – укрепление административного потенциала Агентства по вопросам восстановления Украины. На него направят 300 тыс евро. Он предусматривает укрепление административного потенциала Агентства по восстановлению Украины. В протокольном решении правительства отмечено, что продолжительность проекта составляет девять месяцев.

В правительстве Литвы также представили уже реализованные или завершающиеся проекты:

строительство мобильного жилого городка на 36 семей в Бородянке;

ремонт детского сада "Рута" в Ирпене, открытие которого запланировано на 24 августа.

Накануне страна объявила о готовности предоставить финансовую помощь в размере 6 миллионов евро для активного расширения и повышения мощностей украинской системы реабилитации. Это позволит еще большему числу людей, нуждающихся в реабилитационной поддержке, получить ее своевременно и эффективно.

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