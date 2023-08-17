Литва виділила 500 тисяч євро для українських шкіл

Уряд Литви анонсував дві програми для України. Одна з них передбачає фінансування українських шкіл на 500 млн євро.

Про це повідомило місцеве видання LRT з посиланням на рішення уряду.

Технічний проєкт "Школа майбутнього в Україні" підготують протягом 20 місяців, його кошторисна вартість у 0,5 млн євро є попередньою.

Інший проєкт — зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України. На нього направлять 300 тис євро. Він передбачає зміцнення адміністративного потенціалу Агентства з питань відновлення України. У протокольному рішенні уряду зазначено, що тривалість проєкту становить дев'ять місяців.

В уряді Литви також представили вже реалізовані або проекти, що завершуються:

будівництво мобільного житлового містечка на 36 сімей у Бородянці;

ремонт дитячого садка "Рута" в Ірпені, відкриття якого заплановано на 24 серпня.

Напередодні країна оголосила про готовність надати фінансову допомогу у розмірі 6 мільйонів євро для активного розширення і підвищення потужностей української системи реабілітації. Це дозволить ще більшій кількості людей, які потребують реабілітаційної підтримки, отримати її вчасно та ефективно.

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