"Чий Крим?". Литва позбавляє росіян посвідок на проживання, — ЗМІ

Уряд Литви провів опитування серед росіян, які живуть у країні, щодо того, хто по праву володіє Кримом, та про їхні погляди на війну в Україні. Після цього деяких з них позбавили посвідок на проживання.

Про це повідомляє європейський інформаційний телеканал Euronews з посиланням на відповідні документи, які має у розпорядженні.

Зауважимо, що саме Литва раніше пропонувала надати право прикордонникам при спробах вʼїзду росіян до країн Європейського Союзу запитувати в них про ставлення до війни в Україні та окупації Криму.

За даними Департаменту міграції Литовської Республіки (VSD), країна позбавила постійного місця проживання 38 росіян у 2022 році, а також ще 97 цього року.

Зокрема, нещодавно VSD оголосив про депортацію російського громадянина Володимира Водо, який себе називає "журналістом". Це пов'язано з його підтримкою РФ у війні проти України.

Вільнюс беззаперечно підтримує Україну та розуміє, що перебуває у зоні ризику через географічну близькість до РФ. Країна вже не раз запроваджувала обмеження для громадян РФ. Попри це, за даними VSD, незважаючи на посилення таких заходів, з 2021 по 2022 рік кількість росіян, які звертаються за посвідками на проживання в Литві, подвоїлася до майже 4000 осіб.

Зокрема, Литва офіційно заявила, що заборонить росіянам подавати заяви на громадянство і купувати нерухомість. Країна також ухвалила рішення додати до переліку небажаних для Латвійської Республіки осіб 35 росіян, які підтримали агресію РФ проти України.