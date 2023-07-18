"Чей Крым?". Литва лишает россиян ВНЖ, — СМИ

Правительство Литвы провело опрос среди живущих в стране россиян относительно того, кто по праву владеет Крымом, и об их взглядах на войну в Украине. После этого некоторые из них были лишены вид на жительство.

Об этом сообщает европейский информационный телеканал Euronews со ссылкой на соответствующие документы, которыми располагает.

Отметим, что именно Литва ранее предлагала предоставить право пограничникам при попытках въезда россиян в страны Европейского Союза спрашивать у них об отношении к войне в Украине и оккупации Крыма.

По данным Департамента миграции Литовской Республики (VSD), страна лишила постоянного места жительства 38 россиян в 2022 году, а также еще 97 в этом году.

В частности, недавно VSD объявил о депортации российского гражданина Владимира Водо, называющего себя "журналистом". Это связано с его поддержкой РФ в войне против Украины.

Вильнюс беспрекословно поддерживает Украину и понимает, что находится в зоне риска из-за географической близости к РФ. Страна же не раз вводила ограничения для граждан РФ. При этом, по данным VSD, несмотря на ужесточение таких мер, с 2021 по 2022 год количество россиян, обращающихся за видами на жительство в Литве, удвоилось до почти 4000 человек.

В частности, Литва официально заявила, что запретит россиянам подавать заявления на гражданство и покупать недвижимость. Страна также приняла решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 россиян, поддержавших агрессию РФ против Украины.