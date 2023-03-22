Литва запретит россиянам и белорусам подаваться на гражданство

Сейм Литвы в первом чтении утвердил правовые акты, запрещающие гражданам России и Белоруссии подавать заявления на гражданство и покупать недвижимость.

Эта ограничительная мера не предлагает полностью отменить возможность приобретения гражданства Литвы. Он временно приостановит прием заявлений и принятие решений по принятию в гражданство, говорится в сообщении сейма Литвы.

Там отметили, что поскольку россияне поддерживают войну и не принимают никаких мер по ее прекращению, то и ответственность за эту агрессию должна ложиться на них.

"Подавляющее большинство граждан России поддерживают военные агрессионные действия своей страны, они не принимают мер по прекращению агрессии режима своей страны, поэтому ответственность лежит и на гражданах этих стран. Чтобы изменить их поведение, целесообразно установить ограничительные меры, связанные с возможностью для граждан России и Беларуси посещать Литву и въезжать на территорию Европейского Союза", – сказала Йовита Нелюпшене, заместитель министра иностранных дел.

Всех россиян, пытающихся пересечь государственную границу Литвы будут подвергать дополнительной проверке. В стране полагают, что их въезд угрожает национальной безопасности.

Также предлагается приостановить право граждан России и юридических лиц, учрежденных или контролируемых ими, приобретать в собственность недвижимое имущество, расположенное на территории Литвы.

В Латвии также приняли решение добавить в список нежелательных для Латвийской Республики лиц 35 россиян, поддержавших агрессию РФ против Украины.

Правила въезда и пребывания россиян в стране сменило и правительство Казахстана. Гражданам России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана будет разрешено находиться в республике не более 90 дней